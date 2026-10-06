Єврокомісія ухвалила пакет змін до правил, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн. Йдеться й про Україну

Колегія Єврокомісії представила план (pre-enlargement policy reviews), який передбачає, серед іншого, оперативніше ухвалення рішень у процесі вступу нових країн, нові запобіжники проти відкату від реформ та поступову інтеграцію кандидатів в окремі політики й сектори ЄС. Це потрібно, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн, зокрема й України.
Деталі пакету презентувала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після засідання Колегії єврокомісарів 6 жовтня у Страсбурзі, передає кореспондентка «Бабеля».
Що передбачають зміни:
- Швидші рішення. Єврокомісія хоче ширше використовувати передбачені договорами ЄС механізми, які дозволяють у деяких сферах голосувати кваліфікованою більшістю замість консенсусу. Зокрема, Комісія пропонує так відкривати переговорні кластери й ухвалювати інші проміжні рішення на шляху країн до вступу. Де загальної згоди досягти не вдається, пропонують діяти за принципом «посиленої співпраці»: група країн рухається вперед, а інші долучаються пізніше.
- Поступова інтеграція кандидатів. Кос назвала такі напрями: енергетика, транспорт, цифрова сфера, ШІ, безпека й оборона. Кандидат має провести реформи та відповідати стратегічним інтересам ЄС. Участь буде умовною й оборотною: ЄС зможе її скасувати, якщо країна перестане виконувати умови. Крім того, Єврокомісія хоче щороку проводити діалоги з кандидатами, щоб відстежувати прогрес і шукати нові можливості для інтеграції.
- Нові запобіжники проти відкату від реформ. Єврокомісія пропонує посилити запобіжники, які застосовуватимуть після вступу нових країн. Зокрема, новий інституційний механізм діятиме протягом 15 років після вступу і стосуватиметься серйозних порушень цінностей ЄС та принципу щирого співробітництва. У найсерйозніших випадках він може дозволити призупинити право голосу країни в Раді ЄС. Окремо правила ЄС передбачатимуть можливість скорочувати або призупиняти фінансування у разі невиконання відповідних умов.
- Перегляд політик і бюджету. Єврокомісія оцінила, як майбутнє розширення вплине на різні політики ЄС — у більшості сфер Союз може прийняти нових членів уже в межах чинної договірної системи. Але доведеться посилити адміністративну спроможність, регуляторні та наглядові системи, навички й сумісність систем держав-членів. За запропонованою системою бюджету на 2028—2034 роки до вступу країни-кандидати отримуватимуть фінансування через програму Global Europe, а після — мають перейти до національних і регіональних планів партнерства. Додатково передбачаються кошти на політику згуртованості, сільське господарство, внутрішні справи та транскордонну співпрацю Interreg. Для України Єврокомісія пропонує окремі умови. Через розмір і високу продуктивність її аграрного сектора «цільові домовленості» мають значно обмежити фінансову підтримку й доступ до ринку ЄС для чутливих аграрних товарів. Водночас Брюссель обіцяє допомогти Україні повернути традиційні експортні ринки в країнах поза ЄС. Кос окремо додала, що вступ України не повинен шкодити фермерам ЄС.
- Дорожні карти на шляху до вступу в ЄС. Єврокомісія назвала чотири країни, які найбільше просунулися на шляху до вступу: Чорногорію, Албанію, Молдову й Україну. 28 жовтня разом зі щорічними звітами про прогрес кандидатів у Єврокомісії представлять для цих країн дорожні карти з приблизними строками й чіткими кроками. Карта для України відрізнятиметься.