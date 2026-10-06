Єврокомісія ухвалила пакет змін до правил, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн. Йдеться й про Україну

Колегія Єврокомісії представила план (pre-enlargement policy reviews), який передбачає, серед іншого, оперативніше ухвалення рішень у процесі вступу нових країн, нові запобіжники проти відкату від реформ та поступову інтеграцію кандидатів в окремі політики й сектори ЄС. Це потрібно, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн, зокрема й України.

Деталі пакету презентувала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після засідання Колегії єврокомісарів 6 жовтня у Страсбурзі, передає кореспондентка «Бабеля».

Що передбачають зміни: