Що відбувається в українській поп-музиці? Ось п’ять треків, які доводять, що вона може бути кращою ніж те, що ми бачимо на верхівках чартів

Anton Kramar — «Чому безхмарне літо як зима?»

Антон Крамар — артист цікавої долі. Паралельно зі створенням музики він має тривалу й успішну футбольну карʼєру. Він грає у центрі півзахисту, на його рахунку понад 200 матчів у Першій лізі. Перший трек він видав у 2020 році, а з 2025-го набрав вражаючий темп, випускаючи нові пісні ледь не щомісяця. За таким графіком працюють хіба що дуже професійні виконавці, тож, схоже, Антон має великі творчі амбіції після завершення футбольної карʼєри (зараз йому 38 років).

Разом із кількістю, зростає і якість його композицій. Остання з них під назвою “Чому безхмарне літо як зима?” не загубилась би серед пісень провідних майстрів українського меланхолійного поп-року на кшталт гурту BAH.ROMA. Це доволі проста, але чуттєва гітарна музика із гарною лірикою, атмосферним гітарним саундом і відстороненими ретро-мелодіями в дусі Джей-Джей Йохансона. Те, що треба в період загострення сезонного summertime sadness.

KLER — Моє серце

Співачка KLER поступово стає прозивною назвою в будь-якій дискусії про низьку якість українських поп-пісень. Коли слухач задається питанням, чому сучасні хіти настільки примітивні та застарілі, а хтось навчений досвідом відповідає “бо це саме те, чого хочуть люди”, то в бесіді завжди зʼявляється меломан, який зауважує: “ну можна ж робити поп-музику хоча б, як KLER”.

Дійсно, чому б ні? KLER та її чоловік Антон Кукрі — талановитий саунд-продюсер нової генерації — не роблять чогось революційного чи інноваційного. Формула їх пісень доволі проста: трохи автентичної української естради 70-х, трохи Вікенда, плотний футуристичний фанк, канонічні поп-хуки і дуже багато обробки на вокалі.

Але на відміну від багатьох українських поп-артистів, творчий дует Лєри (так насправді звуть співачку) і Антона не дозволяє собі чит-кодів: ані сентиментального поп-шансону, ані примітивного пост-панк буркотіння, ані заяложеного кал’ян-репу чи кричущого примітиву на кшталт останніх пісень DOROFEEVA. І саме це цінують віддані шанувальники KLER.

Цифри доводять, що артисту не обовʼязково йти на жертви. Сучасні, якісні, грувові треки KLER стабільно збирають мільйони стрімів. Зараз KLER знаходиться за крок від вищої ліги українського шоу-бізу. Щоб його зробити потрібно не так багато — ще один хіт рівня пісні “Любов” (2023), бо сингл “Моє Серце” (як і дует з OTOY “На Двох”) це ледь помітний, але регрес.

NESAMOVYTA — fata Morgana

Співачка Альона Черненко і саундпродюсер Артем Васильчук (він же Tim Walche) мають великий досвід в продюсуванні електронної і поп-музики. Цієї весни вони видали амбітний, гучний, перенасичений ефектами і хуками альбом “САМОСАБОТАЖ”, який років на десять випереджає все, що відбувається на українській поп-сцені.

“Продати” цей альбом навіть зацікавленному слухачеві майже нереально. Аби точно описати цю музику, потрібно згадати трендову британську співачку PinkPantheress, яка міксує Y2K-поп з геріджем, ритмічні мутації FKA Twigs періоду “papi bones”, абстрактний електро-поп нової французької зірки Oklou… От бачите, не вийшло.

Тож на дует NESAMOVYTA попереду чекає довгий шлях назустріч аудиторії — шлях поступок та компромісів — або їм потрібно співати англійською та їхати за кордон. Середнього варіанту для таких артистів, на жаль, не існує. Втім, схоже, що NESAMOVYTA вирішили залишитися на локальній сцені. Вони вже зробили першу поступку: альбом вийшов на поп-лейблі ENKO Music, чий внесок в розквіт шароварщини в 2022—2024 роках складно переоцінити.

Крім того, дует фігурує серед учасників музичного кемпу «На її основі» лейблу Pomitni. NESAMOVYTA — це не перші експериментальні артисти в орбіті найбільших поп-імперій України. Якщо для великого лейбла це частина тривалої стратегії — це дуже гарна новина. Тоді наш шоу-бізнес починає набувати обрисів здорової, збалансованої екосистеми — нарешті.

Nikow — спокуслива

Співак Nikow — наочний приклад того, як працює добре продумана музична стратегія. Цей 25-річний хлопець ідеально знає свою аудиторію: надивлена, начитана, але ще не обізнана в житті рефлексуюча молодь, чиї думки та емоції захлинаються у внутрішній темряві, пристрасті і прагненні до любові, попри вразливе его та димову завісу з токсичних жартів, сленгу, модних шмоток і селфі в червоно-чорних тонах.

Свідомо уникаючи інтерв’ю, ранкових ефірів на радіо чи розважальних ТікТок-відео, Nikow міцно тримає рамку свого образу: загадковий, звабливий і ні на кого не схожий (звісно, в рамках української сцени). Така медійна аскеза приковує увагу до текстів його пісень. В цих текстах, дійсно, цілий Всесвіт. Трохи надуманий, заплутаний і псевдоінтелектуальний, але не нам в свої 40+ судити про те, якою має бути музика для молоді 18-23 років.

Nikow дійсно талановитий поет і справний мелодист, який має величезний потенціал. Зараз він знаходиться в праймі, з легкістю збираючи повні зали по всій країні, навіть без агресивного промо і маркетингу. Втім, за ліченні роки він постане перед найбільшим викликом в своєму житті. В якийсь момент його “гімни драматичної овуляції” (за формулюванням Радіо Промінь) перестануть працювати на ядро цільової аудиторії, бо дівчата підростуть і (в більшості) вийдуть заміж.

Чи вигадає в цей момент Nikow себе заново? В нього ще вдосталь часу, аби зробити одразу декілька таких спроб.

Tember Blanche — На рахунок три

Свіжа пісня дуету Tember Blanche приємно нагадує суперхіт “Feel It Still”, який девʼять років тому лунав звідусіль. Енергійна, чіпка пісня під гітару із присмаком музики з “літа кохання” - це досі одна з найбільш виграшних формул для світового хіта. Добре, що є українські артисти, які можуть зробити якісну локалізацію подібного канону.

Вочевидь, Tember Blanche роблять це з розумінням контексту. Один з учасників дуету Влад Лагода є також співавтором популярного YouTube-подкасту “Звучить!”, де вони аналізують українську та світову музику разом із засновником музичного медіа LiRoom Олексієм Бондаренко.

За роки існування Tember Blanche органічно вийшли з андеграунду в мейнстрім. Нова пісня “На рахунок три” — це легкий, піднесений трек для ротації на радіо, який лише віддалено нагадує той камерний інді-фолк, з якого починалась історія дуету. Разом з тим, Tember Blanche не зраджують власному стилю чи творчим принципам. Чим вкотре доводять: баланс між комерційним успіхом і гарним смаком завжди існує.