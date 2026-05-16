Що подивитися у вихідні. Продовження «Суперників» з Девідом Теннантом і «Карателя» за коміксами Marvel, спіноф «Єллоустоуну» та захоплива документалка з ведучим Джейсоном Момоа

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Чорна комедія «Суперники» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація серії романів британської письменниці Джиллі Купер. Події відбуваються в 1986 році у вигаданому англійському графстві Ратшир. Руперт Кемпбелл-Блек — авантюрист, колишній олімпійський вершник, міністр спорту від Консервативної партії. Його опонент — Тоні Баддінгем, амбітний керівник телевізійної станції Corinium. Тоні поступово розширює свою медіаімперію і наймає блискучу команду, щоб знищити Руперта, з яким ворогує багато років. Другий сезон починається там, де завершився перший — Руперт обʼєднався з мільярдером Фредді Джонсом, створив власну медіамережу Venturer і кинув виклик Тоні та його станції Corinium.

Rivals / Hulu, Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Домінік Тредвелл-Коллінз / у головних ролях — Девід Теннант, Ейдан Тернер, Алекс Хесселл / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал шалено епатажний, акторська гра видатна, а діалоги цікаві та з розумними посиланнями на події 1980-х. Variety пише, що другий сезон вийшов ще захопливішим, ніж перший. Усе завдяки насиченому подіями сюжету, блискавичному гумору, продуманим персонажам, чудовій акторській грі та музиці, яка довершує атмосферу 1980-х.

Супергеройський спецвипуск «Каратель: Останнє вбивство»

Про що серіал. Продовження історії про героя коміксів Marvel — одного із захисників Нью-Йорка Френка Касла, відомого як Каратель. Востаннє цей герой зʼявився у фіналі першого сезону серіалу «Шибайголова: Народжений наново». Спецвипуск розповідає про те, що з ним сталося потім.

Останні місяці Френк присвятив тому, щоб убити всіх членів злочинного клану Гнуччі — останніх людей, які відповідальні за смерть його родини. Коли Френк нарешті помстився, він втратив сенс життя і почав страждати на ще сильніші галюцинації про мертвих друзів і рідних. Тим часом район Мала Сицилія, яким опікувався Каратель, занурюється в хаос, а спадкоємиця родини Гнуччі, яка вижила, наймає злочинців, щоб вбити Френка. Тож йому доводиться знову надягнути костюм Карателя.

A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill / Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / режисер — Рейнальдо Маркус Грін / у головних ролях — Джон Бернтал, Джудіт Лайт, Дебора Енн Волл / тривалість — 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що Джон Бернтал бездоганно зображує свого героя, а бійки дивовижні, хоча іноді надто жорстокі. Оглядач Variety пише, що Бернтал сильно грає, а спецвипуск вдало продовжив історію Карателя і влучно висвітлив стан ветерана з ПТСР.

Вестерн «Ранчо Даттонів»

Про що серіал. Спіноф, який доповнює всесвіт вестерну «Єллоустоун»: основний однойменний серіал (2018—2024), його приквели «1883» (2021) і «1923» (2022—2025) та спіноф «Маршали» (2026). Після смерті голови родини Джона Даттона його донька Бет втрачає ранчо в Єллоустоуні через пожежу і разом з чоловіком Ріпом на останні кошти купує ранчо на півдні штату Техас. Подружжю доводиться зважати на місцевих авторитетів, як-от на землевласницю Бʼюлу Джексон, яка агресивно виживає конкурентів.

Dutton Ranch / Paramount+ / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранер — Чад Фіхан / у головних ролях — Келлі Райллі, Коул Хаузер, Фінн Літтл / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що спіноф зберіг тон основного серіалу: розкішні пейзажі, емоційні сцени, атмосферну музику та інтриги між власниками ранчо. Screen Rant пише, що Бет і Ріп — найцікавіші персонажі франшизи, а «Ранчо Даттонів» точно сподобається фанатам, бо спіноф зосереджується на цінності родини й містить менше драми, ніж оригінал.

Анімаційний серіал «Диявол теж плаче» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація культової відеогри Devil May Cry. Лиходій Білий Кролик планує відкрити ворота в пекло і випустити у світ тисячі демонів. Єдина надія людства — вправний мисливець і напівдемон Данте. Він син Спарди — демона, який повстав проти своїх і запечатав ворота в пекло, щоб захистити людство. У другому сезоні американські військові воюватимуть з демонами з пекла, а Данте протистоятиме своєму брату-близнюку Вергілію. Над серіалом працювала анімаційна студія Studio Mir, яка створила «Легенду про Кору» і «Людей Ікс ʼ97».

Devil May Cry / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Аді Шанкар / озвучують головних героїв — Джонні Йонґ Бош, Скаут Тейлор Комптон, Кевін Конрой / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядачка Decider каже, що другий сезон перевершує перший завдяки розвитку персонажів, покращеному сценарію і новим цікавим героям. IGN пише, що продовження має захопливу емоційну історію та кілька приголомшливих бойових сцен, проте серіал страждає через передбачуваний сюжет і анімацію, яку зіпсувала неякісна компʼютерна графіка.

Романтичний серіал «Поза кампусом»

Про що серіал. Гаррет Грехен — капітан університетської хокейної команди, якому пророкують зіркову карʼєру в професійному спорті. Проте цього може не статися — тренер вижене його з команди, якщо він не перескладе іспит з філософії. Щоб врятувати ситуацію, Гаррет звертається до відмінниці й студентки музичного факультету Ханни. Вона погоджується стати його репетиторкою за однієї умови: вони вдаватимуть закохану пару, щоб викликати ревнощі у хлопця, який їй подобається. Фальшиві стосунки Гаррета і Ханни перевірятимуть на міцність кумедні й незручні ситуації та почуття, що поступово виникають між ними.

Off Campus / Amazon Prime / немає українських субтитрів або дубляжу / шоуранерка — Луїза Леві / у головних ролях — Елла Брайт, Бельмонт Камелі, Міка Абдалла / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це чудове шоу, щоб «вимкнути мозок і розслабитися». Романтичні та пікантні сцени вдало доповнюють дотепні й теплі моменти, а простий сюжет цікаво ускладнюють передісторії персонажів. Collider пише, що між головними героями фантастична хімія, персонажі цікаві, а романтика щира. Проте деякі сцени аж надто нереалістичні.

Документалка «На дорозі» — другий сезон

Про що серіал. Джейсон Момоа подорожує Штатами на байку й зустрічається з людьми, які його надихають, — байкерами, ремісниками, художниками, панк-рокерами і майстрами, що реставрують культові моделі байків.

On the Road / HBO Max / немає українських субтитрів або дубляжу / шоуранер — Браян Ендрю Мендоса / ведучий — Джейсон Момоа / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Hidden Review пише, що серіал вдало оспівує мистецтво через людські історії, а Момоа енергійно й органічно поводиться в кадрі. Також оглядач каже, що чимало часу серіал приділяє захопливим кадрам із творцями за роботою.