Що подивитися у вихідні. Горор від творців «Дивних див» і «Оленяти», продовження «Заради всього людства» і «Шибайголови», бойовик з Умою Турман і документалка про повернення BTS на сцену

Горор «Скоро трапиться щось страшне»

Про що серіал. Рейчел і Нікі заручені. Вони святкуватимуть весілля в родинному маєтку хлопця, розташованому в лісі, вдалині від цивілізації. Пара вирушає туди за тиждень до церемонії. По дорозі забобонна Рейчел помічає численні погані прикмети, наприклад, мертву лисицю на узбіччі. У будинку погане передчуття лише посилюється через дивакуватих родичів хлопця, які розповідають моторошні історії про небезпеку в лісі. Коли дівчина думає, що гірше вже бути не може, трапляється щось страшне. Серіал створили шоуранери «Дивних див» брати Дафери і режисерка «Оленяти» Вероніка Тофільська.

Something Very Bad Is Going to Happen / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Гейлі З. Бостон, брати Даффери, Вероніка Тофільська / у головних ролях — Каміла Мороне, Адам ді Марко, Дженніфер Джейсон Лі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що цей серіал — майстер-клас з боді-горору й атмосферної напруги. Оглядачка додає, що сцени і візуал приголомшують, а оповідь вдало переплітається з хибними натяками, тому глядач постійно у всьому сумніватиметься. The Guardian пише, що серіал створює моторошну атмосферу, а головна героїня розумна й робить сюжет таким правдоподібним, що від серіалу неможливо відірватися.

Науково-фантастичний серіал «Заради всього людства» — п’ятий сезон

Про що серіал. В альтернативному всесвіті СРСР першим висаджує людину на Місяць. Космічні перегони тривають, історія йде геть іншим шляхом. Наприклад, у 1990-ті роки Радянський Союз все ще існує, Північна Корея — розвинута держава з власною науковою програмою, а космічний туризм уже став популярним і поширеним. Починається новий етап перегонів — за першу висадку на Марс.

For All Mankind / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранер — Рональд Д. Мур / у головних ролях — Юель Кіннаман, Майкл Дорман, Вренн Шмідт, Сара Джонс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що сезон захопливий і сповнений екшену, сюжетних поворотів і важливих рішень. Empire пише, що новий сезон насичений подіями та цікавими паралелями з реальністю, наприклад, про сучасні суперечки про ШІ.

Супергеройський серіал «Шибайголова: Народжений наново» — другий сезон

Про що серіал. Продовження подій серіалу «Шибайголова», що виходив у 2015—2018 роках. У ньому грає оригінальний акторський склад. Супергерой Метт Мердок відійшов від справ після трагічного випадку. Тепер він звичайний адвокат. Та все змінюється, коли новим мером Нью-Йорка стає давній ворог Мердока — кримінальний авторитет Вілсон Фіск. Тепер він має необмежену владу і сповна нею користується. Щоб це зупинити, Мердок знов надіває маску Шибайголови.

Daredevil: Born Again / Disney+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Даріо Скардапане, Сана Аманат / у головних ролях — Чарлі Кокс, Маргарита Левієва, Вінсент Д’Онофріо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що в цьому сезоні бійки напруженіші та краще зняті, сюжет — цікавіший і порушує складні питання, проте сезон перевантажений сюжетними лініями. Empire також пише про бездоганні та епатажні бійки і хвалить паралелі між жорстокою політикою Фіска та діями силовиків з ICE, які жорстоко відловлюють нелегальних мігрантів у США.

Бойовик «Балерини в драйві»

Про що фільм. П’ять американських балерин їдуть до Будапешту, щоб виступити на престижному міжнародному конкурсі. У дорозі їхній автобус ламається й вони залишаються на ніч у розташованому неподалік готичному готелі. За дивовижним збігом його власниця Девора — колишня балерина, чия кар’єра обірвалася трагічно. Раптом у будівлю вриваються озброєні чоловіки, події стрімко загострюються і наставницю дівчат вбивають у них на очах. Балеринам доведеться вибороти шлях до свободи. Девору грає Ума Турман.

Pretty Lethal / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / режисерка — Вікі Джевсон / у головних ролях — Медді Зіглер, Лідія Леонард, Лана Кондор / тривалість — 1 година 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 61% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що епічні та жорстокі бійки приголомшують і компенсують поверхневий сюжет. Оглядач The Guardian радить не сприймати фільм всерйоз і просто насолоджуватися кривавою різаниною та хореографію бійок.

Документалка «BTS: Повернення»

Про що фільм. У березні найбільший бой-бенд у світі BTS (нарешті) повернувся на сцену з новим альбомом “ARIRANG”. Документалка показує, як вони придумали концепт альбому, записали нові треки в Лос-Анджелесі та підготувалися до концертів і зйомок кліпу на пісню “Swim”, який спродюсувала українська режисерка Таня Муіньо. Цю оповідь переривають сцени, де хлопці просто відпочивають разом і жартують. «Бабель» також розповідав про бантанів у тесті про історію гурту.

BTS: The Return / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Бао Нгуєн / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Billboard пише, що документалка в деталях розкриває те, як BTS створювали новий альбом. Оглядач The New York Times каже, що це саме те, чого хочуть фанати, — поєднання історії творення “ARIRANG” і сентиментальних та кумедних сцен з бантанами.