Південнокорейський гурт BTS повернувся з армії та готовий підкорювати світові сцени й серця фанатів 💜 Тест «Бабеля» для ARMY і тих, хто вперше знайомиться з творчістю BTS

Цього тижня останній учасник найвідомішого у світі корейського бой-бенду BTS завершив обов’язкову військову службу, яку семеро хлопців проходили з 2022 до 2025 року. Музика BTS підкорила світ наприкінці 2010-х і проклала шлях на світовий ринок іншим корейським гуртам. Найпопулярніші музичні кліпи бой-бенду зібрали понад мільярд переглядів на YouTube, BTS здобули декілька сотень нагород і три роки поспіль номінувалися на «Греммі». До перерви для військової служби бой-бенд щороку генерував понад $4 мільярди — це приблизно 0,2% від загального ВВП Південної Кореї. Анонімні джерела в лейблі гурту HYBE кажуть корейським таблоїдам, що BTS повернуться з новим релізом у березні 2026 року. Журналістка й ARMY зі стажем Софія Коротуненко зібрала цікаві факти про гурт, його творчість і досягнення у традиційному тесті «Бабеля». Дізнайтесь про BTS більше, поки його учасники готуються до повернення на сцену.