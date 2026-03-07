Що подивитися у вихідні. Серіал про Шерлока Голмса від Гая Річі, чорна комедія із зіркою «Дивних див», документалка про динозаврів від Стівена Спілберга і ромком із зіркою k-pop

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Пригодницький серіал «Молодий Шерлок»

Про що серіал. Адаптація серії романів 2010-х років британського письменника Енді Лейна. У центрі сюжету — 19-річний Шерлок Голмс, який у 1870-х роках вступає в Оксфордський університет. Там у розумного, саркастичного і зухвалого юнака вперше зʼявляється друг — Джеймс Моріарті. Вони разом розслідують вбивство студента в кампусі. У справі фігурує смертоносна зброя, стародавні рукописи, міжнародні шпигуни, давні таємниці родини Голмсів і навіть китайська принцеса Шоуань.

Young Sherlock / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Гай Річі, Пітер Гарнесс, Метью Паркхілл / у головних ролях — Гіро Файнс-Тіффін, Донал Фінн, Наташа Мак-Елгон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал гучний, зухвалий і дотепний, а режисерська робота Річі вкотре вражає. Collider пише, що актори харизматичні, таємниця захоплива і тримає глядача в напрузі до фіналу, а сюжет пропонує унікальний погляд на становлення Шерлока як детектива, а Моріарті — як злодія.

Чорна комедія «Хочу сексу. Сент-Луїс»

Про що серіал. У центрі сюжету — перекладач жестової мови Кларк і його дружина Керол, які живуть у передмісті Сент-Луїсу. Через проблеми в стосунках, особливо в сексуальному житті, пара реєструється на DTF St. Louis — застосунку знайомств для пар, які шукають третю людину. Так в їхньому житті з’являється харизматичний метеоролог Кларк. Незграбний любовний трикутник розпадається через вбивство, а детективи Гомер і Джоді підозрюють у ньому одного з коханців.

DTF St. Louis / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Стівен Конрад / у головних ролях — Джейсон Бейтман, Девід Гарбор, Лінда Карделліні / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал вийшов якісний і дотепний, бо має сильних акторів, розумні діалоги, захопливий візуал і поєднує два жанри — чорну комедію та детектив. The Guardian пише, що детективна лінія робить серіал про кризу середнього віку небанальним.

Комедійний серіал «Тед» — другий сезон

Про що серіал. Приквел до комедії «Третій зайвий» з Марком Волбергом і Мілою Куніс. Серіал не має чіткого сюжету, він висвітлює окремі події з життя 16-річного Джона Беннета і його найкращого друга — розумного плюшевого ведмедя Теда, який любить тусовки і курить травку. Впродовж серіалу Тед допомагає Джону втратити цноту, розправитися з хуліганами й витерпіти життя з надокучливою родиною. Другий сезон розповідає про пригоди Джона і Теда у випускному класі, кожен епізод — окрема історія.

Ted / Peacock / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Сет Макфарлейн / у головних ролях — Сет Макфарлейн, Аланна Убах, Макс Буркхолдер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Оглядач Collider каже, що другий сезон вийшов ще вульгарнішим і смішнішим за перший. Також йому подобається, як влучно актори зображають персонажів і що ті вчаться на своїх помилках. Decider також пише, що серіал став дотепнішим, бо сюжет приділяє більше уваги дивакуватій родині Беннетів.

Документалка «Динозаври»

Про що серіал. Документальний серіал охоплює 165 мільйонів років життя динозаврів на Землі. Усе починається на суперконтиненті Пангея, коли стародавні рептилії поступаються марасухам — новому виду дрібних хижаків, які бігають на задніх лапах. Ведучий — оскароносний актор Морган Фрімен. Він розповідає про розвиток і загибель видів, цікаві обряди, як-от шлюбні танці самців, та захопливі факти про динозаврів. Його оповідь супроводжується високюбджетними візуальними ефектами, що показують життя доісторичних тварин у їхньому природному середовищі. Шоуранер серіалу — культовий режисер Стівен Спілберг.

The Dinosaurs / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Стівен Спілберг / ведучий — Морган Фрімен / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що візуал дуже реалістичний, а родзинка серіалу — закадровий голос Фрімена. Оглядач додає: серіал захопливий, але навряд чи вразить фанатів, які багато знають про динозаврів. Оглядач Absolute Geeks каже, що комп’ютерна графіка вражає, а ведучий надає серіалу унікального шарму і створює затишну атмосферу, яка, на диво, розслабляє глядача.

Вестерн «Маршали»

Про що серіал. Спіноф вестерну «Єллоустоун», який виходив на Paramount у 2018—2024 роках. Колишній морський котик Кейсі, молодший син власника великого ранчо в Єллоустоуні Джона Даттона, вирішує кардинально змінити життя. Він покидає родинне ранчо й доєднується до підрозділу маршалів США, що борються зі злочинністю в штаті Монтана. Джон і його нові колеги дізнаються про загрозу теракту в індіанській резервації Брокен-Рок і намагаються йому запобігти.

Marshals / Paramount+ / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Тейлор Шеріда, Спенсер Хаднат / у головних ролях — Люк Граймс, Логан Маршалл-Грін, Аріель Кеббел / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, 41% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Маршали» — самостійна історія, що не паратизує на сюжеті «Єллоустоуну», і це головна перевага серіалу. Окрім того, актори чудово грають, а шоуранери якісно розкривають Кейсі і нових персонажів. Проте діалоги стали слабшими порівняно з іншими серіалами франшизи, додає оглядач. Оглядачка Variety каже, що серіал схожий на процедурну драму, бо він у кожній серії висвітлює коротку місію маршалів.

Романтична комедія «Хлопець на вимогу»

Про що серіал. Со Мі Ре — продюсерка вебтунів, цифрових південнокорейських коміксів. Вона страждає через вигоряння на роботі і численні невдалі побачення. Її життя змінює новий застосунок віртуальної реальності «Хлопець на вимогу», який переносить її на романтичні побачення з ідеальними красунчиками в різних антуражах, наприклад, із самураєм, принцем або футболістом. Тим часом у реальному житті Со Мі Ре мусить терпіти Пак Кьон Нама — перспективного продюсера і головного її конкурента на роботі.

Boyfriend on Demand / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Кім Чун Сік, Намгун До Йон / у головних ролях — Кім Джісу, Со Ін Гук, Рю Сон Йон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Nate пише, що ідея серіалу точно викличе захват у глядачів, хоча сюжет розвивається повільно. Джісу (Со Мі Ре) в головній ролі природна в більшості сцен, проте непереконливо грає в емоційних сценах, вважає оглядачка.

Науково-фантастичний бойовик «Машина війни»

Про що фільм. Головний герой — військовий, який втратив брата на війні в Афганістані. Повернувшись до Штатів, він здійснює їхню дитячу мрію і вступає до лав «Рейнджерів» — елітного підрозділу армії США. У навчальному центрі він отримує порядковий номер 81 і проходить численні випробування. Під час фінального екзамену кадети мусять знайти в горах збитий літак і знищити його. Натомість вони натрапляють на високотехнічний іншопланетний корабель, який впав на Землю кілька годин тому. Атака кадетів розлючуює бойову машину — і вона починає полювати на них.

War Machine / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Патрік Г'юз / у головних ролях — Алан Рітчсон, Денніс Квейд, Стефан Джеймс / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7.0

Що кажуть критики. The Wrap пише, що «Машина війни» — легкий і кумедний фільм з простим сценарієм і пласкими персонажами, проте епічними бійками. Оглядач Screen Rant пише, що фільм динамічно починається, а спецефекти, акторська гра і епічні сцени такі переконливі, що глядач почувається так, ніби це він на полі бою. Але в другій половині фільм втрачає темп і правдоподібність.