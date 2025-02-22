Що подивитися у вихідні. Політичний серіал з Робертом де Ніро, драма про Вікторіанську епоху від творця «Гострих картузів», нові сезони «На поверхні», «Річера» і «1923» — вестерна з Гаррісоном Фордом

Політичний серіал «Нульовий день»

Про що серіал. Під час терористичної атаки гинуть понад 3 400 людей. Невідомі зламують майже всі смартфони у США і надсилають погрозу: «Це станеться знову». Колишнього президента США Джорджа Маллена викликають у Білий дім. Він очолює розслідування цієї кібератаки. Його переслідують місцеві, які вірять, що атаку організував уряд. Наблизившись до розгадки, Маллен викриває велику змову і розуміє, що його підставили.

Zero Day / Netflix / шоуранери — Ерік Ньюман, Ноа Оппенгайм, Майкл С. Шмідт / у головних ролях — Роберт де Ніро, Джессі Племонс, Ліззі Каплан / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 51% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Журнал Time пише, що події серіалу правдоподібні, а його світ добре прописаний. The Guardian пише, що серіал — «дивовижна забавка», а де Ніро чудово грає.

Драма про боксерів «Тисяча ударів»

Про що серіал. Лондон, Вікторіанська епоха. Двоє найкращих друзів Єзекія й Алек приїжджають до Іст-Енду з Ямайки. Щоб заробити на життя, вони беруть участь у підпільних боях. Їхній головний противник — Генрі Гудсон на прізвисько «Шугар». Він власник місцевого пабу і кровожерливий боксер, який майже ніколи не програє. Водночас лідерка загону грабіжниць Мері Карр планує масштабне пограбування, щоб нарешті вирватися з нетрів. Шоуранер серіалу — Стівен Найт, автор хітового серіалу «Гострі картузи».

A Thousand Blows / Hulu / шоуранер — Стівен Найт / у головних ролях — Малакі Кірбі, Стівен Грем, Ерін Догерт / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian описує серіал як захопливу подорож у похмурий світ вікторіанського кулачного бою. Оглядачка Styler каже, що костюми та декорації грандіозні, а сценарій та гра акторів захопливі. Вона припускає, що «Тисяча ударів» стане найкращим серіалом року.

Вестерн «1923» — другий сезон

Про що серіал. Приквел вестерну «Єллоустоун», який виходив на Paramaunt у 2018—2024 роках. Сімʼя Даттон виживає на ранчо в Монтані під час знакових історичних подій — Великої депресії, сухого закону й експансії населення на Захід Північної Америки. У другому сезоні герої переживають важку голодну зиму на тлі загрози громадянської війни. Політики хочуть змінити кордони штату, а ранчо Даттонів опиняється в центрі їхньої запеклої боротьби.

1923 / Paramount+ / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Гелен Міррен, Гаррісон Форд, Брендон Скленар / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Telegraph пише, що другий сезон вийшов захопливим, старомодним і брутальним. Оглядачка Woman’s World каже, що перші серії сезону бурхливі та вражають сюжетними поворотами.

Пригодницький серіал «Річер» — третій сезон

Про що серіал. Колишнього військового слідчого Джека Річера випадково заарештовують поліцейські містечка Маргрейв за підозрою в убивстві. Це помилка, але тепер шеф поліції просить допомогти в розслідуванні заплутаної справи. І ось Річер втягнутий в місцеві кримінальні інтриги. Серіал заснований на серії романів британського письменника Лі Чайлда. Романи про Річера вже екранізовували — режисер Крістофер МакКуоррі зняв дилогію «Джек Річер» із Томом Крузом, але ці фільми зробили за девʼятою та вісімнадцятою книгами. Перший сезон серіалу адаптував події першого роману Чайлда, другий — одинадцятого, а третій — сьомого.

Reacher / Amazon Prime / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Алан Річсон, Марія Стен, Серінда Свон, Шон Сайпс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Empire пише, що третій сезон викликає багато гострих почуттів і виходить за звичні норми, до яких глядачі звикли в попередніх сезонах. Оглядач IGN каже, що нова подруга Джека — найкращий другорядний персонаж серіалу.

Психологічний серіал «На поверхні» — другий сезон

Про що серіал. Пʼять місяців тому Софі впала з човна у воду, мало не загинула і повністю втратила памʼять. Щоб відновитися, вона слухає розповіді рідних і друзів, старі телефонні повідомлення, перечитує листи та документи. Усі кажуть, що вона хотіла накласти на себе руки. Але з часом жінка починає сумніватися в цьому. Її минуле життя надто ідилічне — гарний дім у Сан-Франциско, друзі, люблячий забезпечений чоловік. Вона не розуміє, чому хотіла все це покинути, і починає підозрювати, що їй брешуть. У другому сезоні вона все ще шукає відповідей.

Surface / Apple TV+ / шоуранер — Вероніка Вест / у головних ролях — Гугу Мбата-Роу, Стефан Джеймс, Олівер Джексон-Коен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що Гугу Мбата-Роу чудово грає головну роль, нові персонажі роблять серіал динамічним, а нуарна атмосфера чудово поєднується з усіма елементами «На поверхні». Оглядач The Telegraph називає другий сезон багатошаровою, заплутаною і «приємно абсурдною» детективною історією.

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