Щоб налякати світ, китайські і кремлівські диктатори демонструють дружбу і єдність, а за лаштунками принижують один одного і шантажують. Історія непростих стосунків Сталіна, Мао і Хрущова

У січні 1959 року на одній з підмосковних урядових дач смутний і невеселий ходив з кутка в куток глава китайських комуністів Мао Цзедун. Уже кілька років він мріяв зустрітись віч-на-віч з «Великим кормчим» — так називали в Китаї радянського диктатора Сталіна. У Кремлі казали, мовляв, спочатку досягни перемоги у громадянській війні з націоналістами Гоміндану, встанови комуністичну владу, тоді й поговоримо.

У жовтні 1949-го Мао переміг, загнав противників на острів Тайвань і проголосив Китайську Народну Республіку із собою на чолі. У грудні він отримав запрошення на святкування 70-річчя Сталіна і був певен, що вже тепер «Великий кормчий» прийме його як рівного. Але, на подив Мао, його зустріли лише як одного з гостей, без особливих почестей. Хіба що на кількох офіційних заходах посадили праворуч від Сталіна. Але ні до якої приватної бесіди, тим паче до підписання договору про дружбу з новим комуністичним Китаєм справа так і не дійшла.

Мао поруч зі Сталіним у Москві, 1949 рік. Getty Images / «Бабель»

На початку 1959-го китайська делегація майже місяць гостювала в СРСР. І майже весь цей час Мао маринували на засніженій дачі, де з розваг був хіба що зламаний стіл для тенісу. Почали подейкувати, що Сталін утримує лідера китайських комуністів у заручниках. Якось Мао не витримав. Він став посеред вітальні і гучно та чітко сказав: «У мене зараз три завдання: їсти, спати і випорожнюватись, допоки зі мною не поговорять». Ясна річ, навколо була «прослушка» і Мао про це прекрасно знав.

Наступного дня йому зателефонували і запросили до Сталіна на дачу, яка насправді була по сусідству. Але зустріч з «Великим кормчим» виявилась геть не такою, як уявляв собі Мао. «А ти взагалі справжній комуніст, товаришу Мао Цзедун? Чи тільки вдаєш?» — ошелешив його з порога Сталін. Наступні години спілкування перетворились на тотальне приниження Мао. Вождь постійно іронізував, підколював китайського «молодшого брата» і не забував нагадувати, що це саме він допоміг йому перемогти у громадянській війні. Надвечір Мао, який до цього вирізнявся міцним здоров’ям, стало настільки зле, що він замало не знепритомнів. Побачивши це, Сталін подбав про гостя в своєму стилі — розпорядився покласти його на маленькому незручному диванчику у вітальні. Мао не стерпів і з останніх сил пошкандибав до себе на дачу.

За кілька днів СРСР таки підписав угоду про дружбу з Китаєм. Хоча не таку братню, як розраховував Мао. Радянські війська лишались у Порт-Артурі — стратегічно важливій військово-морській базі на Ляодунському півострові в Жовтому морі. Радянська грошова допомога не була подарунком. Та найголовніше, Сталін категорично відмовився підтримати вторгнення на Тайвань, аби добити ворогів Мао.

Підписання радянсько-китайського договору про дружбу, лютий 1950 року. Getty Images / «Бабель»

Принижений китайський лідер повернувся додому. Та за чотири роки у нього з’явилась можливість помститись новому радянському керівництву.

Гостинність по-сталінськи 1954-го

Після смерті Сталіна у березні 1953 року боротьба за владу в СРСР розгорнулась між першим секретарем Компартії Микитою Хрущовим, правою рукою Сталіна в Раді міністрів Георгієм Маленковим і главою радянських спецслужб Лаврентієм Берією. За рік претендентів лишилось двоє — Хрущов і Маленков. На цьому й вирішив зіграти Мао.