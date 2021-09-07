68 років тому Микита Хрущов очолив Компартію, хоча після смерті Сталіна його ніхто не сприймав всерйоз. Ось як він переграв своїх конкурентів Маленкова і Берію та захопив владу в СРСР

Березень 1953 року: Маленков, Берія, Хрущов

З 1941 року Йосип Сталін поєднував дві головні посади в СРСР — глави партії та уряду. Саме з його подачі фактичним верховним органом державної влади тоді стала не партія, а уряд — Рада народних комісарів, а згодом Рада міністрів СРСР.

На початок 1950-х років здоровʼя Сталіна погіршилося настільки, що він уже не міг приділяти достатньо часу державним справам. У лютому 1951 року Політбюро ЦК ухвалило постанову, що головувати на засіданнях Ради міністрів замість Сталіна та підписувати документи від його імені мають право його найближчі соратники — Георгій Маленков, Лаврентій Берія і Микола Булганін.

Лаврентій Берія (крайній ліворуч) і Георгій Маленков (праворуч від Берії) йдуть разом з Йосипом Сталіним (у центрі) Красною площею в Москві, червень 1946 року. Getty Images

Микита Хрущов на той час був одним з членів Секретаріату ЦК КПРС. Він зробив успішну карʼєру в партії: кілька разів встиг побути головою Московського обкому і першим секретарем ЦК Української РСР. У керівній верхівці у Хрущова склався імідж недолугого, проте енергійного і вірного виконавця. Тому його не розглядали всерйоз як претендента на посаду лідера країни в разі смерті Сталіна.

Перший секретар ЦК Компартії України Микита Хрущов (у центрі) на церемонії відкриття памʼятника Тарасу Шевченку, 1939 рік. Getty Images

Першого березня 1953 року у Сталіна стався інсульт, стало зрозуміло, що він довго не протягне. Увечері 5 березня на короткому засіданні керівних органів країни його наближені поділили владу. Маленков отримав найголовнішу на той час посаду — голови уряду, Берія став його першим заступником і головою МВС. Хрущову віддали менш значиму посаду керівника партійним апаратом — Секретаріатом ЦК. Сталін помер через годину після засідання, позбавлений всіх керівних постів.

У мемуарах Хрущов писав, що в останні роки життя Сталін називав Булганіна своїм ймовірним наступником на посаді глави уряду СРСР. Однак реальної влади у Булганіна ніколи не було. Це був старий партієць, яким час від часу «затикали» дірки в різних міністерствах і відомствах. На засіданнях Ради міністрів його слова зазвичай не мали жодної ваги, і він просто голосував так само, як Маленков і Берія. Ось як про Булганіна згадував його сучасник, тодішній керуючий справами Радміну Михайло Сміртюков: «Незавидна у нього була роль на нашій політичній сцені — покірливого виконавця. Виконав її і став зовсім нікому не потрібен».

Про те, хто претендував на найвищу владу у країні, можна було судити за розстановкою чиновників на похороні Сталіна. Траурну процесію очолювали Маленков і Берія, а Хрущов йшов лише у третій шерензі.

Підсумок: Одразу після смерті Сталіна головними конкурентами в боротьбі за владу стали Маленков і Берія, Хрущов поки тримався в тіні.

Похорон Сталіна в Москві, Микита Хрущов — крайній праворуч, 9 березня 1953 року. Getty Images

Літо — осінь 1953 року: Маленков, ̶Б̶е̶р̶і̶я̶, Хрущов

З 1930—1940-х років у Маленкова і Берії склався своєрідний союз: вони спільними зусиллями ініціювали чистки, усували конкурентів у боротьбі за найвищу владу у країні. В останні роки життя Сталіна вони вдвох панували в Радміні СРСР, але після його смерті їхній союз розпався. Маленков демонстративно зайняв кабінет Сталіна. Однак Берія, який очолював радянські спецслужби і зосередив у своїх руках величезну владу, не збирався відходити на другий план. На той час за органами держбезпеки було останнє слово щодо будь-яких перестановок: партійних, державних або господарських кадрів. Берія любив тримати чиновників у страху, і мало яке засідання Радміну за його участі обходилося без догани кому-небудь з міністрів.

На фото зліва направо: Лаврентій Берія, Георгій Маленков і міністр торгівлі Анастас Мікоян на Красній площі в Москві, 1949 рік. Getty Images

Майже відразу після смерті Сталіна, наприкінці березня 1953 року, Берія насамперед призначив у керівництво МВС у Москві та союзних республіках своїх ставлеників. А потім почав одноосібно провадити реформи в зовнішній і внутрішній політиці СРСР. Залякані недавніми чистками, члени ЦК і Радміну просто боялися йому заперечити. Причому реформи Берія намітив дуже радикальні. Оголосити загальну амністію і припинити процеси проти політичних вʼязнів; ліквідувати більшість масштабних всесоюзних будівництв і розширити права республік у складі СРСР; повернути Кенігсберг Німеччині, Курильські острови — Японії, Карелію — Фінляндії, а НДР взагалі визнати провальним проєктом і дозволити їй обʼєднатися із Західною Німеччиною.

У цей час Хрущов зробив перший важливий стратегічний хід — повернув з небуття «маршала Перемоги» Георгія Жукова, який потрапив в опалу за часів Сталіна. Жуков отримав посаду заступника міністра оборони, а Хрущов — підтримку армії, де Жуков досі мав великий авторитет. Потім Хрущов створив альянс з Маленковим та іншими міністрами та партійцями, які боялися зростаючого впливу Берії. Сам же Берія, судячи з усього, був настільки впевнений у своїй могутності та невразливості, що просто втратив пильність.