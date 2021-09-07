68 лет назад Никита Хрущев возглавил Компартию, хотя после смерти Сталина его никто не воспринимал всерьез. Вот как он переиграл своих конкурентов Маленкова и Берию и захватил власть в СССР

Март 1953 года: Маленков, Берия, Хрущев

С 1941 года Иосиф Сталин совмещал две главные должности в СССР — главы партии и правительства. Именно с его подачи в этот период фактическим верховным органом государственной власти стала не партия, а правительство — Совет народных комиссаров, а затем Совет министров СССР.

К началу 1950-х годов здоровье Сталина ухудшилось настолько, что он уже не мог уделять достаточного времени государственным делам. В феврале 1951 года Политбюро ЦК постановило, что председательствовать на заседаниях Совмина вместо Сталина и подписывать документы от его имени имеют право его ближайшие соратники — Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Николай Булганин.

Лаврентий Берия (крайний слева) и Георгий Маленков (справа от Берии) идут вместе с Иосифом Сталиным (в центре) по Красной площади в Москве, июнь 1946 года. Getty Images

Никита Хрущев на тот момент был одним из членов Секретариата ЦК КПСС. Он сделал успешную карьеру в партии: несколько раз успел побыть главой Московского обкома и первым секретарем ЦК Украинской ССР. В руководящей верхушке у Хрущева сложился имидж недалекого, но энергичного и верного исполнителя. Поэтому его не рассматривали всерьез как претендента на пост лидера страны в случае смерти Сталина.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев (в центре) на церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, 1939 год. Getty Images

Первого марта 1953 года у Сталина случился инсульт, стало понятно, что он долго не протянет. Вечером 5 марта на коротком заседании руководящих органов страны его приближенные поделили власть. Маленков получил самый главный на то время пост — председателя правительства, Берия стал его первым заместителем и главой МВД. Хрущеву отдали менее значимую должность руководителя партийным аппаратом — Секретариатом ЦК. Сталин умер через час после заседания, лишенный всех руководящих постов.

В мемуарах Хрущев писал, что в последние годы жизни Сталин называл Булганина своим возможным преемником на посту главы правительства СССР. Однако реальной власти у Булганина никогда не было. Это был старый партиец, которым время от времени «затыкали» дыры в разных министерствах и ведомствах. На заседаниях Совмина его слова обычно не имели никакого значения, и он просто голосовал так же, как Маленков и Берия. Вот как о Булганине вспоминал его современник, тогдашний управляющий делами Совмина Михаил Смиртюков: «Незавидная у него была роль на нашей политической сцене — безропотного исполнителя. Отыграл ее и оказался совсем никому не нужен».

О том, кто претендовал на высшую власть в стране, можно было судить по расстановке чиновников на похоронах Сталина. Траурную процессию возглавляли Маленков и Берия, а Хрущев шел лишь в третьей шеренге.

Итог: Сразу после смерти Сталина главными конкурентами в борьбе за власть стали Маленков и Берия, Хрущев пока держался в тени.

Похороны Сталина в Москве, Никита Хрущев — крайний справа, 9 марта 1953 года. Getty Images

Лето — осень 1953 года: Маленков, ̶Б̶е̶р̶и̶я̶, Хрущев

С 1930—1940-х годов у Маленкова и Берии сложился своеобразный союз: они совместными усилиями инициировали чистки, устраняли конкурентов в борьбе за высшую власть в стране. В последние годы жизни Сталина они вдвоем властвовали в Совмине СССР, но после его смерти их союз распался. Маленков демонстративно занял кабинет Сталина. Однако Берия, будучи главой советских спецслужб и сосредоточив в своих руках огромную власть, не собирался отходить на второй план. На тот момент за органами госбезопасности было последнее слово при любых перестановках: партийных, государственных или хозяйственных кадров. Берия любил держать чиновников в страхе, и редкое заседания Совмина с его участием обходилось без выговора кому-нибудь из министров.

На фото слева направо: Лаврентий Берия, Георгий Маленков и министр торговли Анастас Микоян на Красной площади в Москве, 1949 год. Getty Images

Почти сразу после смерти Сталина, в конце марта 1953 года, Берия первым делом назначил в руководство МВД в Москве и союзных республиках своих ставленников. А затем начал единолично проводить реформы во внешней и внутренней политике СССР. Запуганные недавними чистками, члены ЦК и Совмина просто боялись ему возразить. Причем реформы Берия наметил очень радикальные. Объявить всеобщую амнистию и прекратить процессы против политических заключенных; ликвидировать большинство масштабных всесоюзных строек и расширить права республик в составе СССР; вернуть Кенигсберг Германии, Курильские острова — Японии, Карелию — Финляндии, а ГДР вообще признать провальным проектом и разрешить ей объединиться с Западной Германией.

В это время Хрущев сделал первый важный стратегический ход — вернул из небытия «маршала Победы» Георгия Жукова, который попал в опалу при Сталине. Жуков получил пост заместителя Министра обороны, а Хрущев — поддержку армии, где у Жукова все еще сохранялся большой авторитет. Затем Хрущев заключил альянс с Маленковым и другими министрами и партийцами, которые боялись растущего влияния Берии. Сам же Берия, судя по всему, был настолько уверен в своем могуществе и неуязвимости, что просто утратил бдительность.