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68 лет назад Никита Хрущев возглавил Компартию, хотя после смерти Сталина его никто не воспринимал всерьез. Вот как он переиграл своих конкурентов Маленкова и Берию и захватил власть в СССР

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
68 лет назад Никита Хрущев возглавил Компартию, хотя после смерти Сталина его никто не воспринимал всерьез. Вот как он переиграл своих конкурентов Маленкова и Берию и захватил власть в СССР

Никита Хрущев во время визита в Восточный Берлин в августе 1957 года, где его встречали как полноценного главу СССР.

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Седьмого сентября 1953 года, спустя полгода после смерти Иосифа Сталина, Никита Хрущев стал первым секретарем Компартии СССР. Но на тот момент у правительства было больше власти, чем у партийных органов. А главными претендентами на роль нового лидера были правая рука Сталина в Совете министров СССР Георгий Маленков и глава советских спецслужб Лаврентий Берия. Хрущев при Сталине сделал неплохую политическую карьеру, однако первое время его не воспринимали всерьез. Маленков и Берия недооценили соперника, за что первый поплатился политической карьерой, а второй — жизнью. «Бабель» вспоминает, как бывший глава компартии УССР Никита Хрущев переиграл в закулисной борьбе своих более влиятельных конкурентов и стал единоличным правителем СССР.

Март 1953 года: Маленков, Берия, Хрущев

С 1941 года Иосиф Сталин совмещал две главные должности в СССР — главы партии и правительства. Именно с его подачи в этот период фактическим верховным органом государственной власти стала не партия, а правительство — Совет народных комиссаров, а затем Совет министров СССР.

К началу 1950-х годов здоровье Сталина ухудшилось настолько, что он уже не мог уделять достаточного времени государственным делам. В феврале 1951 года Политбюро ЦК постановило, что председательствовать на заседаниях Совмина вместо Сталина и подписывать документы от его имени имеют право его ближайшие соратники — Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Николай Булганин.

Лаврентий Берия (крайний слева) и Георгий Маленков (справа от Берии) идут вместе с Иосифом Сталиным (в центре) по Красной площади в Москве, июнь 1946 года.

Лаврентий Берия (крайний слева) и Георгий Маленков (справа от Берии) идут вместе с Иосифом Сталиным (в центре) по Красной площади в Москве, июнь 1946 года.

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Никита Хрущев на тот момент был одним из членов Секретариата ЦК КПСС. Он сделал успешную карьеру в партии: несколько раз успел побыть главой Московского обкома и первым секретарем ЦК Украинской ССР. В руководящей верхушке у Хрущева сложился имидж недалекого, но энергичного и верного исполнителя. Поэтому его не рассматривали всерьез как претендента на пост лидера страны в случае смерти Сталина.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев (в центре) на церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, 1939 год.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев (в центре) на церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, 1939 год.

Getty Images

Первого марта 1953 года у Сталина случился инсульт, стало понятно, что он долго не протянет. Вечером 5 марта на коротком заседании руководящих органов страны его приближенные поделили власть. Маленков получил самый главный на то время пост — председателя правительства, Берия стал его первым заместителем и главой МВД. Хрущеву отдали менее значимую должность руководителя партийным аппаратом — Секретариатом ЦК. Сталин умер через час после заседания, лишенный всех руководящих постов.

В мемуарах Хрущев писал, что в последние годы жизни Сталин называл Булганина своим возможным преемником на посту главы правительства СССР. Однако реальной власти у Булганина никогда не было. Это был старый партиец, которым время от времени «затыкали» дыры в разных министерствах и ведомствах. На заседаниях Совмина его слова обычно не имели никакого значения, и он просто голосовал так же, как Маленков и Берия. Вот как о Булганине вспоминал его современник, тогдашний управляющий делами Совмина Михаил Смиртюков: «Незавидная у него была роль на нашей политической сцене — безропотного исполнителя. Отыграл ее и оказался совсем никому не нужен».

О том, кто претендовал на высшую власть в стране, можно было судить по расстановке чиновников на похоронах Сталина. Траурную процессию возглавляли Маленков и Берия, а Хрущев шел лишь в третьей шеренге.

Итог: Сразу после смерти Сталина главными конкурентами в борьбе за власть стали Маленков и Берия, Хрущев пока держался в тени.

Похороны Сталина в Москве, Никита Хрущев — крайний справа, 9 марта 1953 года.

Похороны Сталина в Москве, Никита Хрущев — крайний справа, 9 марта 1953 года.

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Лето — осень 1953 года: Маленков, ̶Б̶е̶р̶и̶я̶, Хрущев

С 1930—1940-х годов у Маленкова и Берии сложился своеобразный союз: они совместными усилиями инициировали чистки, устраняли конкурентов в борьбе за высшую власть в стране. В последние годы жизни Сталина они вдвоем властвовали в Совмине СССР, но после его смерти их союз распался. Маленков демонстративно занял кабинет Сталина. Однако Берия, будучи главой советских спецслужб и сосредоточив в своих руках огромную власть, не собирался отходить на второй план. На тот момент за органами госбезопасности было последнее слово при любых перестановках: партийных, государственных или хозяйственных кадров. Берия любил держать чиновников в страхе, и редкое заседания Совмина с его участием обходилось без выговора кому-нибудь из министров.

На фото слева направо: Лаврентий Берия, Георгий Маленков и министр торговли Анастас Микоян на Красной площади в Москве, 1949 год.

На фото слева направо: Лаврентий Берия, Георгий Маленков и министр торговли Анастас Микоян на Красной площади в Москве, 1949 год.

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Почти сразу после смерти Сталина, в конце марта 1953 года, Берия первым делом назначил в руководство МВД в Москве и союзных республиках своих ставленников. А затем начал единолично проводить реформы во внешней и внутренней политике СССР. Запуганные недавними чистками, члены ЦК и Совмина просто боялись ему возразить. Причем реформы Берия наметил очень радикальные. Объявить всеобщую амнистию и прекратить процессы против политических заключенных; ликвидировать большинство масштабных всесоюзных строек и расширить права республик в составе СССР; вернуть Кенигсберг Германии, Курильские острова — Японии, Карелию — Финляндии, а ГДР вообще признать провальным проектом и разрешить ей объединиться с Западной Германией.

В это время Хрущев сделал первый важный стратегический ход — вернул из небытия «маршала Победы» Георгия Жукова, который попал в опалу при Сталине. Жуков получил пост заместителя Министра обороны, а Хрущев — поддержку армии, где у Жукова все еще сохранялся большой авторитет. Затем Хрущев заключил альянс с Маленковым и другими министрами и партийцами, которые боялись растущего влияния Берии. Сам же Берия, судя по всему, был настолько уверен в своем могуществе и неуязвимости, что просто утратил бдительность.

На фото слева направо: Никита Хрущев, Георгий Жуков и командующий ВВС США генерал Натан Твининг на авиавыставке в Москве, 24 июня 1956 года.

На фото слева направо: Никита Хрущев, Георгий Жуков и командующий ВВС США генерал Натан Твининг на авиавыставке в Москве, 24 июня 1956 года.

Getty Images

В итоге 26 июня 1953 года во время совещания Совета министров Жуков вместе с группой генералов арестовал Берию. «В кабинет вошло человек десять. И Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: “Предлагаю вам, как председатель Совета министров СССР, задержать Берию”. Жуков скомандовал Берии: “Руки вверх!” Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике, у него за спиной. Я схватил Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили: никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлекторное движение», — писал в мемуарах Хрущев.

Берию обвинили в измене родине, работе на английскую разведку и заговоре с целью захвата власти. В декабре того же года его расстреляли, а затем репрессировали большинство из назначенных им руководителей МВД и других силовых ведомств. «С лица Маленкова в первые месяцы после ареста Берии просто не сходила улыбка. Он вел заседания раскованно, шутил», — вспоминал тогдашний управляющий делами Совмина Михаил Смиртюков.

Итог: Хрущев устранил самого опасного конкурента — Берию, и получил поддержку армии, а Маленков сохранил главный пост в государстве, но остался практически без союзников.

Георгий Маленков, 1950-е годы.

Георгий Маленков, 1950-е годы.

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Осень 1953 — весна 1958 года: ̶М̶а̶л̶е̶н̶к̶о̶в̶, ̶Б̶е̶р̶и̶я̶, Хрущев

В августе 1953 года Маленков еще чувствовал себя полноправным правителем в стране. На сессии Верховного Совета СССР он выступил с программным докладом, в котором призывал реформировать сельское хозяйство и развивать легкую и пищевую промышленность. Но главное — он продолжал отстаивать руководящую роль правительства, а партийных чиновников методично лишал привилегий. Еще в мае 1953 года Маленков совершил тактическую ошибку, отменив так называемый «конверт» — дополнительные выплаты, размер которых зависел от численности семьи. Такая система распространялась на всех партийцев — от членов Политбюро до секретарей райкомов, доходы которых теперь уменьшились примерно вдвое.

Этим воспользовался Хрущев, который привлек на свою сторону недовольную партийную верхушку. В итоге в последний день осеннего Пленума ЦК, 7 сентября 1953 года, буквально в последние минуты работы и почти без обсуждения Хрущева единодушно избрали первым секретарем партии. По сути это означало возрождение поста генерального секретаря, который упразднили незадолго до смерти Сталина.

Георгий Маленков (слева) и Никита Хрущев на заседании Совмина, 1950-е годы.

Георгий Маленков (слева) и Никита Хрущев на заседании Совмина, 1950-е годы.

Wikimedia Commons

На некоторое время в стране снова установилось двоевластие. Но Хрущев постепенно отодвигал Маленкова на второй план и постоянно критиковал его правительство за бюрократизм, волокиту и популизм. Хрущев продвигал такую риторику — партийный лидер должен быть лидером всей страны.

В феврале 1955 года Хрущеву удалось убедить Пленум ЦК поддержать курс на развитие тяжелой промышленности и, следовательно, отказаться от реформ Маленкова. Это и стало формальной причиной отставки Маленкова с поста главы правительства. Его понизили до должности одного из заместителей председателя Совмина и назначили министром электростанций. Освободившийся пост главы Совмина «заткнули» Булганиным.

Никита Хрущев (в первом ряду в центре), Георгий Маленков (справа от Хрущева) и Николай Булганин (слева от Хрущева) на февральском заседании Пленума ЦК 1955 года.

Никита Хрущев (в первом ряду в центре), Георгий Маленков (справа от Хрущева) и Николай Булганин (слева от Хрущева) на февральском заседании Пленума ЦК 1955 года.

Getty Images

В феврале 1956 года Хрущев закрепил свое лидерство на XX съезде партии. Сначала он обновил состав Центрального комитета партии и Секретариата, а затем выступил с историческим докладом о культе личности Сталина и массовых репрессиях. «Хрущев на трибуне. Видно было, как он волновался. Поначалу подкашливал, говорил не очень уверенно, а потом разошелся. Часто отходил от текста, причем импровизации были еще резче и определеннее, чем оценки в самом докладе… В зале стояла гробовая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота», — вспоминал работник ЦК Александр Яковлев, который присутствовал на XX съезде.

Никита Хрущев выступает на ХХ съезде КПСС, на котором осудили культ личности Сталина. За ним в Президиуме сидят руководители СССР. Четвертый слева — Георгий Маленков, справа от него — Лазарь Каганович, Николай Булганин, Климент Ворошилов, февраль 1956 года.

Никита Хрущев выступает на ХХ съезде КПСС, на котором осудили культ личности Сталина. За ним в Президиуме сидят руководители СССР. Четвертый слева — Георгий Маленков, справа от него — Лазарь Каганович, Николай Булганин, Климент Ворошилов, февраль 1956 года.

Wikimedia

Маленков, бывший министр иностранных дел Вячеслав Молотов, член Президиума ЦК Лазарь Каганович и другие «старые сталинисты» восприняли доклад как личную угрозу. Поэтому в июне 1957 года они предприняли последнюю попытку отобрать власть у Хрущева. На заседании Президиума ЦК КПСС они проголосовали за то, чтобы снять Хрущева с поста первого секретаря и отправить на «ссыльную» должность министра сельского хозяйства. Дискуссия была настолько острой, что председатель президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов жаловался, что подобного не было за все время его работы в Политбюро. А один из секретарей ЦК и ближайший соратник Хрущева Леонид Брежнев от волнения потерял сознание и его вынесли из зала заседаний.

Однако Хрущева снова спас Жуков, который к тому времени стал министром обороны. Он заявил, что «армия против этого решения (о смещении Хрущева) и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». После разгрома «антипартийной группы» Хрущев не стал арестовывать заговорщиков. Молотова отправили послом в Монголию, Маленкова назначили директором электростанции в Казахстане, Кагановича — руководителем комбината в Свердловской области. Их исключили из состава ЦК, а позже и из партии. По сведениям историков, после провала заговора Хрущеву позвонил Каганович: «Никита, а что с нами будет?» Хрущев ответил: «А что сделали бы вы, если бы ваша взяла? Расстреляли меня, сгноили в тюрьме?! А я вам просто скажу: идите вы все на…»

Четыре месяца спустя, в октябре 1957 года, Хрущев отправил в отставку и поддержавшего его маршала Жукова. А затем начал реформу армии, первым делом сократив ее финансирование и численность.

После разгрома Маленкова и его соратников Хрущев стал единоличным правителем. Формально это закрепили в марте 1958 года, когда по предложению Ворошилова Хрущева назначили председателем Совмина вместо Булганина. Сперва бывшим главой правительства уже в третий раз «заткнули» должность председателя правления Госбанка СССР. А в августе 1958 года Булганина и вовсе отправили в фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя совнархоза.

Итог: За пять пять лет Хрущев захватил власть в стране по лекалам Сталина — помимо должности генсека ЦК КПСС, занял и пост главы Совмина СССР.

Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совмина СССР&nbsp;Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совмина СССР Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

Getty Images

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Источники:

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.

Федор Бурлацкий. Никита Хрущев и его советники — красные, черные, белые. Москва, 2002.

Александр Яковлев. Омут памяти. Москва, 2000.  

Евгений Жирнов. После расстрела Берии Маленков все время улыбался. Беседа с Михаилом Смиртюковым. Журнал «Коммерсантъ Власть» № 33 от 22.08.2011, стр. 34.

Евгений Жирнов. Булганин не смог больше переносить постоянных злобных выпадов Никиты. Беседа с Михаилом Смиртюковым. Журнал «Коммерсантъ Власть» № 33, 22.08.2011, стр. 38.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
СССР
история

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