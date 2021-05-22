64 роки тому Микита Хрущов вирішив наздогнати і перегнати США та показати їм «кузькіну мать». Зрештою СРСР (тимчасово) виграв космічну гонку, але залишився без їжі. Як це було — в архівних фото

Зустріч Микити Хрущова в США, вересень 1959 року.

Гасло «наздогнати і перегнати» висунув ще у 1917 році лідер більшовиків Володимир Ленін. Щоправда, тоді це стосувалося не лише США, а й розвинених європейських країн — Франції, Великої Британії, Німеччини.

Потім цей лозунг підхопив уже Сталін: «Ми наздогнали і перегнали передові капіталістичні країни щодо встановлення нового політичного ладу, радянського ладу. Це добре. Але цього замало. Для того, щоб домогтися остаточної перемоги соціалізму, потрібно ще наздогнати і перегнати ці країни також у техніко-економічному відношенні». Дійшло до того, що в 1930-х навіть зʼявилися чоловічі імена Догнат і Перегнат.

Головним ідеологічним ворогом США стали для СРСР уже після Другої світової війни. У 1953 році першим секретарем ЦК КПРС і фактично главою держави став Микита Хрущов. Про старе гасло він згадав на сільськогосподарській нараді в Ленінграді 22 травня 1957 року. Тоді йшлося про те, щоб за три роки наздогнати і перегнати Америку за виробництвом мʼяса, масла і молока на душу населення. На ділі ж Хрущов планував наздогнати і перегнати США в усіх галузях.

У тому ж 1957 році приходять перші значні успіхи. У серпні Радянський Союз вдало випробував першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету, а в жовтні першим у світі запустив штучний супутник на орбіту Землі.

Електричні лампи із зображенням супутника, фонтана і Московського університету над фотографіями колишніх радянських лідерів під час святкування 40-ї річниці більшовицького перевороту (Жовтневої революції), листопад 1957 року.

Хрущов вирішив, що настав час «втерти носа американцям» і в інших галузях. Тому він домовився з американським президентом Дуайтом Ейзенхауером про обмін господарськими та промисловими виставками між країнами. У керівництві США таку ідею зустріли з ентузіазмом. «Нехай росіяни захочуть мати те, що ми маємо. Нехай вони вимагають цього від своїх керівників. І нехай вони вимагають цього так голосно, щоб керівникам довелося їм відповісти. Тоді, можливо, російські лідери захочуть зробити свій народ щасливішим і перекинуть частину ресурсів з виробництва зброї на виробництво меблів, міксерів та збірних будинків», — говорив Норман Вінстон, консультант американської виставки.

Відкривати американську виставку в Москві влітку 1959 року прилетів тодішній віцепрезидент США Річард Ніксон. Хрущов ходив разом із ним виставкою і постійно сперечався, доводячи, що все радянське найкраще. Він говорив Ніксону, що «американці постаріли і втратили вміння торгувати». На що той відповідав: «А вам потрібні товари, щоб торгувати». Рядовим відвідувачам цей день запамʼятався безкоштовною дегустацією «пепсі-коли», за якою вишикувалася довга черга.

Микита Хрущов і Річард Ніксон дегустують «пепсі-колу» на американській виставці в Москві, 25 липня 1959 року.

В історію увійшли «кухонні дебати» Хрущова і Ніксона у павільйоні № 2, де був представлений інтерʼєр «типового американського будинку», заповненого різною побутовою технікою — холодильниками, телевізорами, пральними і посудомийними машинами. Саме на різноманітті товарів зробив акцент Ніксон. На що радянський лідер саркастично зазначив: «А чи немає у вас такої машини, яка б клала в рот їжу і проштовхувала?»

Під час цієї дискусії Хрущов вимовив фразу, яка стала згодом знаменитою: «Ми вам ще покажемо кузькіну мать!» Перекладач не зрозумів контексту, тому після тривалої паузи перевів її дослівно: «Ми покажемо вам матір Кузьми».

«Кухонні дебати» Микити Хрущова і Річарда Ніксона на американській виставці в Москві 25 липня 1959 року. Howard Sochurek / Contributor / Getty images Річард Ніксон відкриває американську виставку в Москві 25 липня 1959 року. «Кухонні дебати» Микити Хрущова і Річарда Ніксона на американській виставці в Москві 25 липня 1959 року. Річард Ніксон відкриває американську виставку в Москві 25 липня 1959 року. Howard Sochurek / Contributor / Getty images

У вересні 1959 року Хрущов відправився у США доводити переваги соціалістичного ладу над капіталістичним. У своїх виступах він пояснював, що заявлена гонка носить виключно мирний характер, але при цьому не забув похвалитися радянськими балістичним ракетами. При цьому він пообіцяв перевершити США за обсягом промисловості в найближчі десять років і додав, що «у сільському господарстві це завдання буде вирішене значно раніше».

Микита Хрущов на скотобійні під час візиту в США, вересень 1959 року. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Протестувальники на вулицях Нью-Йорка під час візиту Микити Хрущова в США, вересень 1959 року. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Микита Хрущов на фермі під час візиту в США, вересень 1959 року. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Микита Хрущов на скотобійні під час візиту в США, вересень 1959 року. Протестувальники на вулицях Нью-Йорка під час візиту Микити Хрущова в США, вересень 1959 року. Микита Хрущов на фермі під час візиту в США, вересень 1959 року. Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Але в сільському господарстві гасло «наздогнати і перегнати Америку» обернулося повним провалом. Протягом всієї історії СРСР сільськогосподарська галузь завжди була найбільш відсталою. А під час правління Хрущова в аграрному секторі ставили велику кількість важких для виконання і часто авантюрних завдань, які потрібно було виконати в найкоротші терміни. Чого варта «кукурудзяна кампанія» у 1950 — 1960-х роках, коли кукурудзу засівали всюди, де можна і де не можна, без урахування кліматичних умов.

Микита Хрущов з качанами кукурудзи в руках під час візиту в колгосп імені Сталіна в Ставропольському краї, 1958 рік.

В економічній системі СРСР головним критерієм успіху була кількість. Такі поняття, як якість, продуктивність праці, собівартість продукції, прибуток — ті норми, за якими судили про виробництво в капіталістичних країнах — до уваги не бралися. Наприкінці 1958 року всім обкомам КПРС розіслали вказівку «вжити рішучих заходів для збільшення виробництва мʼяса». Плановані цифри часто бралися з повітря, без огляду на реальний стан справ і можливості.