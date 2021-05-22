64 года назад Никита Хрущев решил догнать и перегнать США и показать им «кузькину мать». В итоге СССР (временно) выиграл космическую гонку, но остался без еды. Как это было — в архивных фото

Встреча Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года.

Лозунг «догнать и перегнать» выдвинул еще в 1917 году лидер большевиков Владимир Ленин. Правда, тогда это касалось не только США, а и развитых европейских стран — Франции, Великобритании, Германии.

Затем этот лозунг подхватил уже Сталин: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». Дошло до того, что в 1930-х даже появились мужские имена Догнат и Перегнат.

Главным идеологическим врагом США стали для СССР уже после Второй мировой войны. В 1953 году первым секретарем ЦК КПСС и фактически главой государства стал Никита Хрущев. О старом лозунге он вспомнил на сельскохозяйственном совещании в Ленинграде 22 мая 1957 года. Тогда речь шла о том, чтобы за три года догнать и перегнать Америку по производству мяса, масла и молока на душу населения. На деле же Хрущев планировал догнать и перегнать США во всех областях.

В том же 1957 году приходят первые значительные успехи. В августе Советский Союз удачно испытал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, а в октябре первым в мире запустил искусственный спутник на орбиту Земли.

Электрические лампы с изображением спутника, фонтана и Московского университета над фотографиями бывших советских лидеров во время празднования 40-й годовщины большевистского переворота (Октябрьской революции), ноябрь 1957 года.

Хрущев решил, что пора «утереть нос американцам» и в других сферах. Поэтому он договорился с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром об обмене хозяйственными и промышленными выставками между странами. В руководстве США такую идею встретили с энтузиазмом. «Пусть русские захотят иметь то, что мы имеем. Пусть они требуют этого от своих руководителей. И пусть они требуют этого так громко, чтобы руководителям пришлось им ответить. Тогда, возможно, российские лидеры захотят сделать свой народ счастливее и перебросят часть ресурсов с производства оружия на производство мебели, миксеров и сборных домов», — говорил Норман Уинстон, консультант американской выставки.

Открывать американскую выставку в Москве летом 1959 года прилетел тогдашний вице-президент США Ричард Никсон. Хрущев ходил вместе с ним по выставке и постоянно спорил, доказывая, что все советское лучше. Он говорил Никсону, что «американцы постарели и потеряли умение торговать». На что тот отвечал: «А вам нужны товары, чтобы торговать». Рядовым посетителям этот день запомнился бесплатной дегустацией «пепси-колы», за которой выстроилась длинная очередь.

Никита Хрущев и Ричард Никсон дегустируют «пепси-колу» на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года.

В историю вошли «кухонные дебаты» Хрущева и Никсона в павильоне № 2, где был представлен интерьер «типичного американского дома», заполненного различной бытовой техникой — холодильниками, телевизорами, стиральными и посудомоечными машинами. Именно на многообразии товаров сделал акцент Никсон. На что советский лидер саркастически заметил: «А нет ли у вас такой машины, которая бы клала в рот еду и проталкивала?»

В ходе этой дискуссии Хрущев произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Мы вам еще покажем кузькину мать!» Переводчик не понял контекста, поэтому после длительной паузы перевел ее дословно: «Мы покажем вам мать Кузьмы».

«Кухонные дебаты» Никиты Хрущева и Ричарда Никсона на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года. Howard Sochurek / Contributor / Getty images Ричард Никсон открывает американскую выставку в Москве, 25 июля 1959 года. «Кухонные дебаты» Никиты Хрущева и Ричарда Никсона на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года. Ричард Никсон открывает американскую выставку в Москве, 25 июля 1959 года. Howard Sochurek / Contributor / Getty images

В сентябре 1959 года Хрущев отправился в США доказывать преимущества социалистического строя над капиталистическим. В своих выступлениях он объяснял, что заявленная гонка носит исключительно мирный характер, но при этом не преминул похвастаться советскими баллистическим ракетами. При этом он пообещал превзойти США по объему промышленности в ближайшие десять лет и добавил, что «по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше».

Никита Хрущев на скотобойне во время визита в США, сентябрь 1959 года. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Протестующие на улицах Нью-Йорка во время визита Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Никита Хрущев на ферме во время визита в США, сентябрь 1959 года. Stan Wayman / Contributor / Getty Images Никита Хрущев на скотобойне во время визита в США, сентябрь 1959 года. Протестующие на улицах Нью-Йорка во время визита Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года. Никита Хрущев на ферме во время визита в США, сентябрь 1959 года. Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Но в сельском хозяйстве лозунг «догнать и перегнать Америку» обернулся полным провалом. За всю историю СССР сельскохозяйственная отрасль всегда была самой отстающей. А во время правления Хрущева в аграрном секторе ставили большое количество трудновыполнимых и зачастую авантюрных задач, которые нужно было выполнить в кратчайшие сроки. Чего стоит «кукурузная кампания» в 1950 — 1960-х годах, когда кукурузу засевали везде, где можно и где нельзя, без учета климатических условий.

Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

В экономической системе СССР главным критерием успеха было количество. Такие понятия, как качество, производительность труда, себестоимость продукции, прибыль — те нормы, по которым судили о производстве в капиталистических странах — во внимание не принимались. В конце 1958 года всем обкомам КПСС разослали указание «принять решительные меры для увеличения производства мяса». Планируемые цифры зачастую брались с потолка, без оглядки на реальное положение дел и возможности.