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64 года назад Никита Хрущев решил догнать и перегнать США и показать им «кузькину мать». В итоге СССР (временно) выиграл космическую гонку, но остался без еды. Как это было — в архивных фото

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
64 года назад Никита Хрущев решил догнать и перегнать США и показать им «кузькину мать». В итоге СССР (временно) выиграл космическую гонку, но остался без еды. Как это было — в архивных фото

Никита Хрущев (слева) и Ричард Никсон (справа) спорят на американской выставке в Москве, в центре — их переводчик, 25 июля 1959 года.

Догнать и перегнать развитые капиталистические страны, в том числе и США, большевики пытались еще при Ленине. Особенно популярным этот лозунг стал в эпоху правления Никиты Хрущева, который публично его озвучил на сельскохозяйственном совещании 22 мая 1957 года. «Утереть нос американцам» удалось в том же году — СССР запустил в космос первый в мире спутник. Через два года США и СССР обменялись выставками хозяйства и промышленности. На американской выставке в Москве Хрущев долго спорил с вице-президентом Ричардом Никсоном, доказывая, что все советское лучше. Во время этой дискуссии он пообещал американцам «показать кузькину мать». Эта фраза впоследствии вошла в историю. А вот соревнования в сельском хозяйстве закончились полным провалом. Перед руководителями областей, колхозов и совхозов ставились заведомо невыполнимые задачи. В итоге все закончилось продовольственным кризисом. СССР пришлось закупать зерно и продовольствие в США, а Хрущева отстранили от власти в результате заговора в партийной верхушке. Обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров рассказывает, чем закончилась попытка Хрущева «догнать и перегнать Америку» в максимально короткие сроки и любыми средствами.

Встреча Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года.

Встреча Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года.

Лозунг «догнать и перегнать» выдвинул еще в 1917 году лидер большевиков Владимир Ленин. Правда, тогда это касалось не только США, а и развитых европейских стран — Франции, Великобритании, Германии.

Затем этот лозунг подхватил уже Сталин: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении». Дошло до того, что в 1930-х даже появились мужские имена Догнат и Перегнат.

Главным идеологическим врагом США стали для СССР уже после Второй мировой войны. В 1953 году первым секретарем ЦК КПСС и фактически главой государства стал Никита Хрущев. О старом лозунге он вспомнил на сельскохозяйственном совещании в Ленинграде 22 мая 1957 года. Тогда речь шла о том, чтобы за три года догнать и перегнать Америку по производству мяса, масла и молока на душу населения. На деле же Хрущев планировал догнать и перегнать США во всех областях.

В том же 1957 году приходят первые значительные успехи. В августе Советский Союз удачно испытал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, а в октябре первым в мире запустил искусственный спутник на орбиту Земли.

Электрические лампы с изображением спутника, фонтана и Московского университета над фотографиями бывших советских лидеров во время празднования 40-й годовщины большевистского переворота (Октябрьской революции), ноябрь 1957 года.

Электрические лампы с изображением спутника, фонтана и Московского университета над фотографиями бывших советских лидеров во время празднования 40-й годовщины большевистского переворота (Октябрьской революции), ноябрь 1957 года.

Хрущев решил, что пора «утереть нос американцам» и в других сферах. Поэтому он договорился с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром об обмене хозяйственными и промышленными выставками между странами. В руководстве США такую идею встретили с энтузиазмом. «Пусть русские захотят иметь то, что мы имеем. Пусть они требуют этого от своих руководителей. И пусть они требуют этого так громко, чтобы руководителям пришлось им ответить. Тогда, возможно, российские лидеры захотят сделать свой народ счастливее и перебросят часть ресурсов с производства оружия на производство мебели, миксеров и сборных домов», — говорил Норман Уинстон, консультант американской выставки.

Открывать американскую выставку в Москве летом 1959 года прилетел тогдашний вице-президент США Ричард Никсон. Хрущев ходил вместе с ним по выставке и постоянно спорил, доказывая, что все советское лучше. Он говорил Никсону, что «американцы постарели и потеряли умение торговать». На что тот отвечал: «А вам нужны товары, чтобы торговать». Рядовым посетителям этот день запомнился бесплатной дегустацией «пепси-колы», за которой выстроилась длинная очередь.

Никита Хрущев и Ричард Никсон дегустируют «пепси-колу» на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года.

Никита Хрущев и Ричард Никсон дегустируют «пепси-колу» на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года.

В историю вошли «кухонные дебаты» Хрущева и Никсона в павильоне № 2, где был представлен интерьер «типичного американского дома», заполненного различной бытовой техникой — холодильниками, телевизорами, стиральными и посудомоечными машинами. Именно на многообразии товаров сделал акцент Никсон. На что советский лидер саркастически заметил: «А нет ли у вас такой машины, которая бы клала в рот еду и проталкивала?»

В ходе этой дискуссии Хрущев произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Мы вам еще покажем кузькину мать!» Переводчик не понял контекста, поэтому после длительной паузы перевел ее дословно: «Мы покажем вам мать Кузьмы».

«Кухонные дебаты» Никиты Хрущева и Ричарда Никсона на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года.
Ричард Никсон открывает американскую выставку в Москве, 25 июля 1959 года.

«Кухонные дебаты» Никиты Хрущева и Ричарда Никсона на американской выставке в Москве, 25 июля 1959 года. Ричард Никсон открывает американскую выставку в Москве, 25 июля 1959 года.

Howard Sochurek / Contributor / Getty images

В сентябре 1959 года Хрущев отправился в США доказывать преимущества социалистического строя над капиталистическим. В своих выступлениях он объяснял, что заявленная гонка носит исключительно мирный характер, но при этом не преминул похвастаться советскими баллистическим ракетами. При этом он пообещал превзойти США по объему промышленности в ближайшие десять лет и добавил, что «по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше».

Никита Хрущев на скотобойне во время визита в США, сентябрь 1959 года.
Протестующие на улицах Нью-Йорка во время визита Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года.
Никита Хрущев на ферме во время визита в США, сентябрь 1959 года.

Никита Хрущев на скотобойне во время визита в США, сентябрь 1959 года. Протестующие на улицах Нью-Йорка во время визита Никиты Хрущева в США, сентябрь 1959 года. Никита Хрущев на ферме во время визита в США, сентябрь 1959 года.

Stan Wayman / Contributor / Getty Images

Но в сельском хозяйстве лозунг «догнать и перегнать Америку» обернулся полным провалом. За всю историю СССР сельскохозяйственная отрасль всегда была самой отстающей. А во время правления Хрущева в аграрном секторе ставили большое количество трудновыполнимых и зачастую авантюрных задач, которые нужно было выполнить в кратчайшие сроки. Чего стоит «кукурузная кампания» в 1950 — 1960-х годах, когда кукурузу засевали везде, где можно и где нельзя, без учета климатических условий.

Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

Никита Хрущев с початками кукурузы в руках во время визита в колхоз имени Сталина в Ставропольском крае, 1958 год.

В экономической системе СССР главным критерием успеха было количество. Такие понятия, как качество, производительность труда, себестоимость продукции, прибыль — те нормы, по которым судили о производстве в капиталистических странах — во внимание не принимались. В конце 1958 года всем обкомам КПСС разослали указание «принять решительные меры для увеличения производства мяса». Планируемые цифры зачастую брались с потолка, без оглядки на реальное положение дел и возможности.

Особенно «отличился» первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов. В начале 1959 года он пообещал за год утроить государственные заготовки мяса в области. Уже за одно обещание область авансом получила орден Ленина, а Ларионов — звезду Героя Социалистического Труда.

Советская колхозница сидит под агитационным плакатом, 1958 год.
Советские колхозницы доят коров, 1958 год.

Советская колхозница сидит под агитационным плакатом, 1958 год. Советские колхозницы доят коров, 1958 год.

Howard Sochurek / Contributor / Getty images

Чтобы сдержать обещание, секретарь обкома распорядился забить весь приплод скота, дойных коров, одолжить «под расписку» весь скот, выращенный колхозниками в своих хозяйствах. Скот покупали в соседних областях за счет денег, предназначенных для покупки техники, строительства школ и других нужд. Но этого все равно не хватало. Тогда Ларионов просто приписал в отчете недостающие 50 тонн мяса и доложил о стопроцентном выполнении плана.

Сельскохозяйственная техника в колхозах все еще в дефиците, Тверская область, июль 1954 года.

Сельскохозяйственная техника в колхозах все еще в дефиците, Тверская область, июль 1954 года.

Однако уже в следующем году стало понятно, что это обернулось катастрофой для животноводства и дефицитом мяса в области. В итоге Ларионова лишили всех наград и званий, и в сентябре 1960-го он, по официальной версии, умер от сердечного приступа, а по неофициальной — застрелился.

Подобное происходило по всей стране. Поэтому в начале 1960-х, когда Хрущев гордился тем, что СССР первым отправил человека в космос, в стране начался продовольственный кризис. Уже в 1962 году власти вынуждены были повысить розничные цены на продукты. А в следующем году из-за засухи случился неурожай зерна, что привело к дефициту хлеба.

Обмолот пшеницы в совхозе в Акмолинске, 1958 год.

Обмолот пшеницы в совхозе в Акмолинске, 1958 год.

Мясо, молоко и масло, по темпам производства которых к этому времени Советский Союз уже должен был обогнать США, практически исчезли из продажи. В дефиците были и другие продукты. «Я беседовал с рабочими. Они говорят: лука нет, цингой болеем. Ну как это может быть, чтобы лука не было? А еще у нас цены выросли на эту дребедень в десять раз. Ну что за позор? Социализм есть, а лука нет, укропа нет, картошки нет», — жаловался Хрущев на президиуме ЦК в сентябре 1963 года.

В итоге пришлось закупать продовольствие даже в США. А в следующем году ближайшие соратники Хрущева из партийной верхушки устроили заговор и отстранили его от власти.

Очередь за яблоками в Москве, 1965 год.
Рынок в Москве, 1963 год.

Очередь за яблоками в Москве, 1965 год. Рынок в Москве, 1963 год.

Bettmann / Contributor / Getty Images

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Источники:

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.

Денис Конышев. «Догнать и перегнать...» (к вопросу об аграрных экспериментах Н. С. Хрущева), 2014.

William Safire. The Cold War’s Hot Kitchen // The New York Times, 24.07.2009.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
СССР
история

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