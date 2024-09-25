Адвокати судді Тандира рік доводили, що він не винен у пʼяній ДТП. Тепер він відмовився від їхніх послуг, а вони розказують, чому слідство гарантувало Тандиру виправдувальний вирок (але його не буде)

Справа Тандира показова з багатьох причин. Він не перший суддя, якого судять за смертельну пʼяну ДТП. Проте його колег не тримали в СІЗО, не звільняли з посад, жоден з них не сів у в’язницю. Із Тандиром все навпаки — обвинувачення запевняє, що доказів достатньо, аби він потрапив до вʼязниці. Ви захищали Тандира з перших годин після аварії, і здавалося, пройдете цей шлях до кінця. Чому пішли зі справи?

Юрченко: Приблизно за тиждень до судового засідання [воно відбулося 12 серпня 2024 року] я був у Олексія в СІЗО. Він сказав, що в нього виникли проблеми з оплатою наших послуг, але це не головна причина. Він подивився на все, що відбувається в суді, і відверто сказав, що головуючий суддя Іван Бандура нас не сприймає. У нас залишились нормальні відносини, конфлікту немає.

Що значить не сприймає?

Бовнегра: Буває, ігнорує заперечення, підвищує голос на Олега [Юрченка]. Я апелюю доказами, схемами, ставлю запитання, а головуючий їх не помічає.

Що відомо про Олега Юрченка та Ірину Бовнегру Вони засновники адвокатського обʼєднання «БАКЛЕРС». Бовнегра отримала адвокатське посвідчення у 2018 році. До цього була помічником адвоката, раніше працювала слідчою в міліції. Спеціалізується на смертельних ДТП. Юрченко отримав адвокатське посвідчення у 2005 році. У 2018-му захищав одного з ініціаторів «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка. У 2023 році Ірина й Олег захищали суддів Київського апеляційного суду, яких звинуватили в хабарництві. Також вони добилися, щоб із СІЗО під домашній арешт відпустили колишнього директора підприємтсва «Антонов» Сергія Бичкова і начальника безпеки Олександра Нетьосова. Їх звинувачують у перешкоджанні ЗСУ під час захоплення росіянами аеропорту в Гостомелі. Захищати Тандира Юрченка в перші години після аварії покликав рідний брат судді Дмитро. Юрченко та Дмитро Тандир — адвокати один одного. У 2018-му прокуратура Києва звинуватила Дмитра в корупції, справу в суді розглядають понад пʼять років. Дмитро представляє інтереси Олега, з якого колишній банк «Надра» стягує борг 1,7 мільйона гривень.

Після вашого звільнення на чергове засідання Тандир прийшов без захисника — засідання не відбулося. Адвокати родини Бондаренка підрахували, що з 26 слухань, які мали відбутись за рік, половину скасували. Найчастіша причина — неявка захисту Тандира.

Юрченко: Я читав у соціальних мережах феєричну заяву нашого колеги Віталія [Сердюка], що Тандир мав знайти нового захисника. У якій спосіб людина в СІЗО може щось робити? Я спілкуюся з братом Олексія Дмитром, він знайшов йому нового захисника, коли зміг.

Тандир працював суддею понад 13 років. Важко повірити, що в нього немає потрібних знайомств. Він би вас не звільняв, якби не мав заміни.

Бовнегра: Справа Тандира вважається токсичною, вона може зіпсувати карʼєру. Мало охочих братися за неї.

Перед аварією Олексій Тандир 13 років працював суддею, два роки очолював Макарівський суд у Київській області. Судовий Репортер / «Бабель»

Ви взялись, бо любите токсичні справи?

Бовнегра: Ми любимо захищати й вважаємо, що довести вину Олексія за тих доказів, що зібрало Державне бюро розслідування, неможливо.

Юрченко: Я читав у ЗМІ, що відбувається в суді після того, як ми пішли. У мене зʼявилося сильне бажання продовжити участь у цій справі про боно.

Що вас так зачепило?

Юрченко: Наприклад, новий адвокат Тандира [Сергій Максюк] прийшов на засідання і сказав, що один з його клієнтів є кредитором-стягувачем з громадянина Івана Бандури. Адвокат сказав, що не знає, чи мова йде про головуючого суддю або про іншого громадянина, але заявив відвід судді, бо, ймовірно, має з ним конфлікт інтересів. Головуючий навіть не дослухав захисника. Можливо, не хотів, щоб інформацію почули журналісти в залі суду.

Бандура підтвердив, що йдеться про нього, і відмовив новому захиснику Тандира у відводі. Він виклав свою версію подій. Тандир заявив, що лише в суді дізнався про конфлікт інтересів. Навіщо він найняв такого адвоката?

Юрченко: Навіть якщо адвокат знав, що йдеться про суддю Івана Бандуру, хіба це підстава відмовляти у правовій допомозі? Питання конфлікту інтересів знімається протягом трьох хвилин — інший суддя розглядає відвід і знімає зі справи Бандуру чи залишає його. А тепер ми маємо проблему: конфлікт інтересів — це безумовна підстава, щоб скасувати рішення суду у справі Тандира.

Можливо, у цьому і полягає задум Тандира, щоб в апеляції скасувати вирок?

Юрченко: Давайте уявимо, що Тандир таке придумав, хіба досвідчений суддя Бандура цього не розуміє? Я переконаний, що він все розуміє і умисно робить.

З якою метою?

Юрченко: Скасувати рішення можуть у будь-який бік. Це, може, ви переконані, що Тандира осудять, а ми переконані в безумовній недоведеності його вини. Якщо скасують виправдувальний вирок, мінус буде Тандиру.

Давайте повернемося до тези, що Тандир навмисно затягує судовий процес. В обвинувачення 40 свідків, заслухали лише 13. Тандир подавав відводи судді. Тепер це робить його новий адвокат, до того ви не приходили на засідання. Як результат свідчення не зміг дати, наприклад, нацгвардієць Валерій Купін, який знайшов відкриту пляшку віскі в машині Тандира. У вас були домовленості з Тандиром використовувати всі можливості, щоб затягнути розгляд?

Бовнегра: Ніхто навмисно нічого не затягував. Тандир подає відводи головуючому, бо це єдиний законний спосіб реагувати на його дії. Процес затягується через обʼєктивні обставини. У нас, крім цієї справи, є інші судові засідання, інколи вони збігаються в часі. Ми на це не впливаємо.

Старший брат загиблого Вадима Олександр, вдова Анна з дворічною донькою Поліною через тиждень після аварії. «Бабель»

Юрченко: Який сенс Тандиру затягувати процес?

Є кілька причин. Ключові свідки обвинувачення — військові. Вони можуть загинути, потрапити в полон — усе що завгодно. Що довше триватиме суд, то ймовірніше, що Тандира відпустять із СІЗО під домашній арешт, який згодом змінять на нічний, бо людину не можна роками тримати в СІЗО. Захист обвинуваченого може добитися проведення повторних експертиз, і це забере час, суддя Бандура може піти на пенсію, йому за місяць виповниться 62 роки, і справу почнуть розглядати спочатку. Прокурор може змінитися. Коли у країні недосконало працюють інституції, вигідно робити ставку на час.

Юрченко: Тобто ви не вірите в суд! Кажете, нехай Тандир відбуває покарання в СІЗО. Так виходить? СІЗО не може бути покаранням — людині не винесли вирок.

Я такого не казала. Я пояснила, чому затягувати судовий процес може бути однією зі стратегій.

Бовнегра: Не думаю, що в Тандира є намір затягнути. Пройшло менше ніж півтора року, як він сидить у СІЗО. Строки давності в таких справах 10 років — це багато.

Як проходить суд над Олексієм Тандиром Вересень 2023 Адвокати Тандира попросили замінити суддю Івана Бандуру — суд відмовив. Родичі Бондаренка подали позови про матеріальну і моральну компенсацію на 38 мільйонів гривень. Жовтень 2023 Перше судове засідання не відбулося — адвокати Тандира подали відвід судді. Тандира залишили в СІЗО. Листопад 2023 Свідчення дали старший брат і батько Вадима. На наступному засіданні суд мав арештувати майно Тандира і заслухати вдову Анну Бондаренко. Засідання скасували — адвокати Тандира не прийшли. «Бабель» зʼясував, що суддя продовжував отримувати зарплату 63 тисячі гривень на місяць, хоча до цього скаржився, що нічого не заробляє. Грудень 2023 Тандир розлучився з дружиною і переписав на неї квартиру й паркомісце, вона на нього — земельну ділянку. Свідчення дала вдова Анна Бондаренко. На прохання захисників Тандира суд закрив для журналістів засідання, на яких свідчили військові та поліцейські. До цього адвокати Тандира хотіли повністю закрити судовий процес для медіа. Січень 2024 У суді заслухали друзів Тандира, які провели з ним вечір перед аварією. Вони розказали, як їздили на риболовлю і про спільне застілля. Показання дала і поліцейська Валентина Лелет, яка була на місці в момент аварії. Відео з її нагрудної камери — один з ключових доказів. Журналістів на засідання не пустили. Лютий — березень 2024 У суді заслухали свідків обвинувачення — показання дали військові з блокпоста. Квітень — травень 2024 Вища рада правосуддя рекомендувала звільнити Тандира з посади судді. Побратими Вадима, які були на місці аварії, не змогли дати свідчення — адвокати Тандира не прийшли на кілька засідань. Червень — липень 2024 Через відводи судді та неявку адвокатів Тандира суд не зміг заслухати свідків. Серпень 2024 Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді. Він відмовився від адвокатів Бовнегри та Юрченка. Новий захисник Тандира одразу заявив відвід судді. Вересень 2024 Адвокат Тандира попросив час, щоб ознайомитись зі справою.

Тандир дуже емоційний в суді. Переходить на крик, сперечається. Часом каже свідкам, що їм робити — сидіти, стояти, виходити. Головуючий робить Тандиру зауваження. Прокурор на одному з останніх засідань сказав Тандиру: «Ви поводитеся як хуліган». Навіщо він це робить? Щоб суддя Бандура взяв самовідвід?

Бовнегра: Олексій не просто так підривається і кричить, а реагує, коли його не чують. Як би він не поводився в суді, люди все одно його вже засудили.

Уже під час суду Тандир хотів мобілізуватися на посаду психолога в частину в Ніжині, однак через резонанс зробити це не вдалось. Ви запропонували йому такий варіант?

Юрченко: Це його рішення. У мене багато клієнтів пішли воювати. Тандир де більш потрібен — у СІЗО чи на війні? Посаду він не обирав, у нього є ВОС, він вирішив, що йому краще на війні.

Окрім вас, у Тандира були й залишаються адвокати, які готують документи в документи в Європейський суд з прав людини. Буде скарга на тримання в СІЗО понад рік і вимога моральної компенсації?

Бовнегра: Ми цим не займаємося, тому нічого не можемо сказати. Запобіжний захід потрібно змінювати на домашній арешт. Ми допитали частину свідків, експерти дали свої висновки, тому він ніяк не може на них тиснути. У прокурора головний аргумент, чому Тандира треба тримати в СІЗО, бо інакше він втече за кордон. Але що підтверджує ці його наміри?

Ірина Бовнегра, Олег Юрченко та Олексій Тандир у залі суду. Судовий Репортер / «Бабель»

У висновках слідчого експерименту і технічної експертизи сказано, що Тандир збив Вадима Бондаренка, тому що порушив правила дорожнього руху. Якби водій скинув швидкість, приготувався до того, що попереду блокпост, і рухався середньою смугою, трагедії б не сталося. Чому ви наполягаєте, що слідчий експеримент і технічну експертизу суд не може використати як докази проти Тандира?

Юрченко: За рішенням Верховного суду єдина можливість здійснювати захист у справах про ДТП — просити слідчий експеримент. Тандир сам попросив перевірити його версію шляхом слідчого експерименту. Є позиція Верховного суду, що слідчий експеримент має бути з водієм. Що відбулося у нас? Слідчий експеримент провели без Тандира та його захисників. У нас є постанова про відмову проводити його з нами, бо версія Тандира не узгоджується з іншими матеріалами справи.

На слідчий експеримент замість Тандира запросили наших колег [захисників родини Бондаренка]. Це було 9 червня 2023 року. І головне — під час слідчого експерименту загороджувальні блоки на дорозі [Станіслав] Таранічев розставив щільно і поперек дороги. Але в ту ніч вони стояли інакше — паралельно руху машин і їх майже не було. Це все є на відео з нагрудної камери поліцейської Валентини Лелет.

Бовнегра: Тандир каже, що коли їхав, дорога не була перекрита. А Таранічев на слідчому експерименті показав, що там все щільно перекрили. Від показань Таранічева залежав слідчий експеримент, який поклали у висновки технічної експертизи.

Насправді на відео з нагрудної камери видно, що на момент аварії блоки стояли вздовж руху машин, кілька з них — поперек дороги у смузі, де збили нацгвардійця.

Адвокати порівнюють фотографію зі слідчого експерименту (згори) і стоп-кадр із нагрудної камери поліцейського (знизу). Герман Крігер / «Бабель» Таранічев показує, як Бондаренко встановив дорожній знак, що забороняє рухатися смугою. Після цього нацгвардійця збив суддя. Олександр Кузьмін / «Бабель» Адвокати порівнюють фотографію зі слідчого експерименту (згори) і стоп-кадр із нагрудної камери поліцейського (знизу). Таранічев показує, як Бондаренко встановив дорожній знак, що забороняє рухатися смугою. Після цього нацгвардійця збив суддя. Герман Крігер / «Бабель»; Олександр Кузьмін / «Бабель»

У суді свідок аварії Роман Дмитрів розказав, що тієї ночі їхав у середній смузі, скинув швидкість, як і треба на блокпості, побачив живого Бондаренка на дорозі, який встановлював дорожній знак про заборону руху. Зупинився, щоб дати йому документи на перевірку. Цієї миті Тандир на великій швидкості збив нацгвардійця. Хіба дії Дмитріва не доводять, що якби Тандир не порушив правила дорожнього руху, трагедії б не сталося?

Бовнегра: Тандир, на думку свідка, спочатку їхав у середній смузі. Дмитрів його обігнав, став у середню смугу, побачив Бондаренка без світловідбивної жилетки та зі знаком у руках, зупинився. Потім Тандир начебто взяв вліво і сталася аварія. На нашу думку, Дмитрів створив для Тандира перешкоду. Тандир не міг знати, що у крайній лівій смузі йде військовий. Документи на блокпості перевіряли не там, де сталася ДТП, а далі — під мостом.

Дмитрів побачив військового і встиг зупинитися, бо їхав повільно.

Бовнегра: Експертиза автомобіля, яку зробило ДБР, показала, що Олексій скинув швидкість перед блокпостом, потім почав легенько гальмувати. За секунду до зіткнення, коли побачив небезпеку, вивернув руль праворуч, але не зміг уникнути зіткнення і збив Бондаренка на швидкості 61 кілометр на годину.

Там стоять знаки про обмеження швидкості до 30, 10 і 5 кілометрів на годину.

Юрченко: Ми від початку казали, що швидкість була перевищена. Він різко почав гальмувати і з чимось зіткнувся — може, з дорожнім знаком, може, з Вадимом, може, з Вадимом і зі знаком. Це питання не розкрито в технічній експертизі. І ще одне питання, яке не дослідили, — чи є в діях загиблого Бондаренка порушення правил дорожнього руху? Тандиру закидають, що він постійно там їздив на роботу і з роботи. Але він їздив у денний час, звідки йому знати, що на ніч дорогу перекривають? Дмитрів знав про це, бо в комендантську годину возив гуманітарку. ДТП сталася не в комендантську годину.

Це сталося за лічені секунди до комендантської години. Нагрудна камера Лелет показувала час 23:59:30.

Юрченко: Але її не було. Йому від блокпоста додому їхати якраз дві-три хвилини, не порушуючи правил.

Бовнегра: Якщо Тандир мав знати, що військові перекривають дорогу, то і військові мали знати, що там їздять автомобілі. Також вони мають чітко знати, як перекривається дорога і де ставлять дорожній знак. У нас є схема організації руху на блокпості. Її затвердили за два тижні до ДТП, 12 травня. Схема не передбачає перекриття руху, смуги вільні, документи перевіряють не там, де сталася ДТП. Але військові чомусь щодня таскали блоки, знак про заборону руху і ставили незрозуміло де.

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ДБР провело пʼять експертиз і зʼясувало, що замість сечі Тандир здав воду, в яку плюнув. У слині знайшли мікродомішки спиртів. Ви обговорювали з Тандиром ці результати?

Бовнегра: Я дуже хотіла побачити експертизи, нам до них довго не відкривали доступ. Є експертизи, які кажуть, що в сечі не знайшли спиртів. Коли експерт приймав сечу в Тандира, поліцейський зазначив: «Щось вона прозора». Це є на відео. Але ніхто не зауважив, що баночка холодна. Сеча ж тепла. Ніхто не сказав, що баночка мокра. Якби він зачерпнув воду, баночка була б мокра.

Юрченко: Вони місяць робили експертизу крові й сечі. Прийшов висновок, що спиртів не знайдено. Наступного дня приходить слідчий і забирає сечу, біжить в іншу установу, потім у третю. Чого ти бігаєш? Захисту навіть не треба говорити, допустимі ці експертизи як доказ чи ні. Жодна експертиза не сказала, що в біологічному зразку Тандира є спирти, відсоток яких вказує на перебування у стані алкогольного спʼяніння. Як замість сечі знайшли воду? Експерти переглянули відео, як він стояв біля унітазу, і зробили такий висновок. У жодній експертизі не сказано, що воду встановили хімічним шляхом. Ще одне класне запитання: коли встановили слину, то чому не відповіли, чия вона. Може, то не Тандира.

Підозра, що Тандир пʼяний, виникла не на порожньому місці. Військові й поліцейські свідчать, що від нього тхнуло алкоголем. Це все є на відео з нагрудних камер.

Бовнегра: Лелет ще тільки бігла до машини в перші секунди, нікого не бачила, а вже казала: «Пʼяний». Вона каже, що почула запах алкоголю. Може, вона його з вонючими парфумами сплутала. Показання свідків не підтверджують алкогольного спʼяніння. Для цього мають бути експертизи.

Що суддя Тандир робив увечері перед аварією — показання свідків Адвокат родини загиблого Вадима Бондаренка Павло Теслюк розказав «Бабелю», що показання дали друзі та знайомі Тандира. Вони відновили хронологію подій. У день аварії Тандир працював у суді. Близько пʼятої години вечора подзвонив другові та запропонував поїхати порибалити. Після сьомої вечора двоє друзів Тандира приїхали по нього в Макарівський суд і разом вирушили до ставка в селищі Кодра. Поїхали на машині Тандира, але за кермом був не він. На ставку вони нічого не впіймали, тож поїхали до інших спільних знайомих на застілля. Весь час Тандир дзвонив таксистам і просив відвезти його в Київ після 23:00, але водії відмовлялися. Дорогою до застілля Тандир із друзями заїхали в кіоск і купили пляшку віскі. На застіллі смажили сосиски, хліб, овочі. Всі підіймали келихи. Тандир виголосив тост. Але жоден свідок не сказав, що бачив, як Тандир того вечора випивав. Суддя пробув там не більше 20 хвилин, потім з друзями поїхав додому до одного з чоловіків. Дорогою заснув. Близько 23:30 вони приїхали в село Петрушки. Тандира розбудили та запропонували залишитися на ніч, але він сів за кермо і поїхав на Київ.

Чому Тандир не захотів здавати кров? Це зробили через 18 годин за рішенням суду.

Юрченко: За інструкцією здавати треба сечу або кров. Тандир вибрав сечу. Після того що з ним відбувалося на місці ДТП, я б взагалі не говорив ні з ким і нічого не здавав.

Це ви про те, що хтось вдарив Тандира ліктем в обличчя — ви показали відео з цим моментом на засіданні ВРП.

Бовнегра: У тому числі. Олексій з першого дня казав, що його вдарили, йому не вірили. Це зробив хтось з керівного складу Нацгвардії, я зараз не згадаю прізвища. Олексій ініціював кримінальне провадження про нанесення побоїв, але це не розслідують, бо в цьому ніхто не зацікавлений.

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Один з ключових доказів проти Тандира — відео з нагрудної камери поліцейської Валентини Лелет, де записано все з першої миті аварії та протягом кількох годин після неї. Це відео разом з двома іншими записами з нагрудних камер лягло у висновок психологічної експертизи про спʼяніння Тандира. Відео можна подивитись тут, розшифровка тут. Захист Тандира наполіг, щоб журналістів на свідчення Лелет у суді не пустили.

На відео з камери Лелет видно, що в перші секунди після аварії Тандир виходить з машини і питає: «Когось збив?» А за двадцять хвилин, коли його просили задутися на драгері, сказав, що він не водій і був на пасажирському сидінні.

Бовнегра: Списую це на стрес. До нього підбігли з матами. Не знаю, як я б реагувала — злякалася, замкнулася. Він юрист і розумів, що будуть змиви з руля, доведуть, що саме він був за кермом.

Тандиру запропонували задутися у драгер приблизно о 00:16. Він погодився, але так цього і не зробив. У рішенні ВРП сказано, що якби він задувся у драгер, то це б відкинуло питання про стан алкогольного спʼяніння. У чому була проблема задутися?

Юрченко: Проблема була, бо його закували в кайданки. Треба уявити себе на місці Тандира. Він бачить труп, купу людей, він у кайданках і йому сувають драгер.

Бовнегра: На блокпості був лише один поліцейський, який знав закон і сказав: «Його треба в больнічку повезти, щоб потім адвокати не сказали, що його неправильно задули й спотворили аналізи». Тандира не потрібно було тримати на блокпості, він не розписувався у схемі, а стояв там як мавпа. Один підійде обматюкає, інший вдарить. Його треба було відвезти на службовому автомобілі в «Соціотерапію» і сказати: «Шановний, ви проходите». Це було о другій годині ночі, а не ранком.

Слідчий ДБР привіз Тандира в лікарню «Соціотерапія» близько шостої ранку, аби той здав сечу і кров. Суддя відмовився, мовляв, у закладу немає для цього акредитації. За словами Тандира, задутися в драгер у «Соціотерапії» йому не пропонували.

Ви пропонували Тандиру визнати вину?

Юрченко: Я казав йому, шкода, що у нас немає смертної кари, бо слідчі просили б її для тебе. Я питав, може, щоб пом’якшити, визнаєш. Він сказав: «Ні, такого, що кажуть, не було».

За вашою версією, якщо Тандир справді був тверезий і не знав, що дорогу перекривають, яке має бути рішення суду?

Бовнегра: Суд має закрити справу за недоведеністю. Я вважаю, що ДБР не зібрало доказів, які б підтвердили вину Тандира. Докази або неналежні, або недопустимі. Закон каже, якщо людина навіть вчинила злочин, але докази зібрані з порушенням, то виносьте виправдовувальний вирок.

Але я на 150% впевнена, що суд винесе обвинувальний вирок. І зовсім не впевнена, що хтось, розглянувши цю справу неупереджено, наважиться сказати, що сторона обвинувачення не впоралася.

Юрченко й Бовнегра готові знову захищати Тандира і робити це безоплатно. Герман Крігер / «Бабель»

На вашу думку, який строк можуть дати Тандиру? Прокуратура просить максимального покарання — 10 років.

Бовнегра: У нас є суспільний запит покарати Тандира. На нього повісили ярмо — став уособленням всього поганого, що є в судовій системі. Можливо, Верховний суд поставить крапку у цій справі. Але суд першої інстанції побоїться ухвалити законне рішення, а ухвалить таке, яке вимагатиме суспільство.

За звинуваченням у нього від 5 до 10 років позбавлення волі, щоб дати менше — наприклад, чотири роки, потрібно кілька помʼякшувальних обставин, але в цьому випадку їх немає.

Ми відкладаємо всі справи і ходимо на кожне судове засідання у справі проти Олексія Тандира, аби процес над колишнім суддею не перетворився на черговий фарс. Підтримай нас: https://babel.ua/donate