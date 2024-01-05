10 найкращих тестів «Бабеля» за 2023 рік! Про незвичайне Запоріжжя, феміністок, «Барбі», «Друзів» і видатних українців, яких ви (ймовірно) не знаєте

1. Тест про Запоріжжя, що вас здивує

Минулого року ми продовжили робити тести про українські міста. Три журналістки «Бабеля», які народились і виросли в Запоріжжі, постійно розповідали, що місто та його мешканці незвичайні. Решта редакції думала, що знає все про Хортицю, козацьку січ, Соборний проспект, ДніпроГЕС і «Запоріжсталь», але виявилося, не все. Перевірте і ви свої знання про історію, цікаві факти й особливості молодіжного сленгу Запоріжжя.

А ще у нас були тести про Одесу, яка тримається під постійними обстрілами, і про українські Бахмут та Луганськ.

2. Тест про історію боротьби жінок за свої права

До Міжнародного жіночого дня 8 березня ми пригадали історію перемог і поразок жінок у боротьбі за свої права. Знаєте, як було з гендерною рівністю в античні часи? Де жінки вперше вибороли право голосувати на виборах? А яку країну найдовше очолює жінка? Як ісландки провчили чоловіків? І так, звісно, є запитання про історію українських феміністок.

3. Тест про субкультури різних часів

Батьки нерідко побоюються, аби їхні діти не набралися чогось поганого в різних тусовках і підліткових рухах. Насправді ж далеко не всі молодіжні субкультурі небезпечні, а деякі свого часу вплинули на культуру і мистецтво. Тож саме час згадати, чим хіпі відрізняються від хіпстерів, кого називали панками в шекспірівські часи та хто такі балагули й пиворізи.

4. Тест про ляльку Барбі

Одним з головних кінохітів літа 2023-го став фільм «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Що ви знаєте про цю ляльку? Як вона міняла жінок і змінювалася сама? Пройдіть тест про цю мрію всіх дівчат і її непросту історію від кореспондентки «Бабеля» Марії Жартовської.

Фільм «Барбі» заборонили у трьох країнах з політичних чи моральних міркувань. Пригадайте в нашому тесті, які ще культові фільми потрапляли під заборону в різні часи.

5. Тест про всесвітньовідомих українців, про яких ви, ймовірно, не чули

Серед персонажів іншого кінохіта 2023 року «Оппенгеймер» є вчений Джордж Кістяківський — один із творців атомної бомби. Його справжнє імʼя Георгій, він народився в Боярці під Києвом. Але Кістяківський значно відоміший за кордоном, ніж на Батьківщині. І він такий не один. Спробуйте пригадати наших співвітчизників, які рятували світ від хвороб, підкорювали Голлівуд, світ високої моди та Кремнієву долину.

6. Тест про культовий серіал «Друзі» й не тільки

А ось й обіцяний тест від шеф-редакторки «Бабеля» Катерини Коберник про її улюблений серіал «Друзі», який вона цитує ледь не щодня (і трохи нас втомила). Якщо ви теж серед фанів — тест буде для вас легким завданням. Але попереджаємо, там є запитання, на яке навіть актори серіалу відповідали неправильно.

А ще є тест від заступника шеф-редакторки Дмитра Раєвського про інший культовий серіал «Секретні матеріали». І на закуску тести від Сергія Пивоварова про кінокласику: «Сам удома», «Титанік», «Термінатор» і фільми бондіани.

7. Тест про очільників Міноборони

У вересні 2023 року Рустем Умєров замінив Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України. Це вже 18-й глава МО незалежної України, не рахуючи виконувачів обовʼязків. А памʼятаєте, хто був першим? Хто не дав росіянам пролізти у Крим у 2000-х? А хто, навпаки, розвалював армію та отримав за це підозру в держзраді?

А ще спробуйте пригадати досягнення, провали та скандали очільників Міносвіти в нашому тесті.

8. Тест про родину Бекхемів

У жовтні на Netflix вийшла чотирисерійна документалка, яка розповідає про легендарного в минулому футболіста Девіда Бекхема, його дружину ексспівачку Вікторію та складні й щасливі моменти їхнього життя. Тож ми вирішили зробити для вас тест про цікавинки з життя родини Бекхемів, які вже майже чверть століття лишаються іконами стилю та взірцевою сімейною парою.

9. Тест про найвідомішого детектива

Він зʼявився наприкінці листопада 1887 року, швидко приніс своєму творцеві світову славу і досі лишається одним з найпопулярніших літературних героїв усіх часів. Згодом його пригоди екранізували у понад 220 фільмах і серіалах. Так, мова про Шерлока Холмса. А тепер перевірте власну дедукцію в тесті про найвідомішого у світі детектива. І не сподівайтеся, що це буде елементарно!

10. Тест про переможців номінації «Людина року» від Time

У 2023-му американський журнал Time оголосив «Людиною року» співачку Тейлор Свіфт. Зʼявитися на обкладинці міг і путін, і це б не стало сенсацією. За майже століття це звання отримували диктатори й демократичні політики, бізнесмени та військові, цілі покоління і навіть не люди. Вгадайте їх у нашому тесті.

Вгадайте, що саме ми попросимо вас зробити в наступному реченні? Бінго, ви праві — підтримати «Бабель»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected].