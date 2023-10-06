61 рік тому вийшов перший канонічний фільм про агента 007. Памʼятаєте всіх його дівчат, ворогів, автівки? Тест «Бабеля» про Бонда, Джеймса Бонда

Пʼятого жовтня 1962 року відбулась премʼєра першого фільму з класичної серії бондіани «Доктор Ноу». Відтоді герой книжок Яна Флемінга став головним супершпигуном в історії кіно. На сьогодні вийшло 25 тільки офіційних фільмів, які принесли мільярди доларів їхнім творцям Альберту Брокколі та Гаррі Зальцману, і мільйони — виконавцям головної ролі. За понад пів століття Джеймс Бонд не постарів, але докорінно змінився. Від аристократичного й самовпевненого ловеласа, який не втрачає гумору в будь-який ситуації, до драматичного героя «з реального світу» з купою внутрішніх демонів. Навіть якщо ви не дивились усі фільми й не читали книг, то напевне щось чули про легендарні фрази, автівки, коктейлі та хітові саундтреки бондіани. Саме час згадати все в тесті, в «Бабеля» тесті.