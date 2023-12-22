26 років тому вийшов фільм-катастрофа «Титанік» — тепер уже безсмертна історія кохання Роуз і Джека. Пригадайте класику в тесті «Бабеля»

Наприкінці грудня 1997 року відбулася прем’єра фільму Джеймса Кемерена «Титанік» про одну з найбільших корабельних аварій в історії. Фільм зробив молодих акторів Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо суперзірками, а пісню Селін Діон “My Heart Will Go On” — суперхітом. А ще стрічка повторила і встановила кілька рекордів: за кількістю нагород і номінацій на «Оскар», як найдорожчий і найкасовіший фільм і, напевно, за кількістю сліз глядачів, що спостерігали за трагічним фіналом кохання Роуз і Джека. Режисерові вдалося відтворити найдрібніші історичні деталі, утім, і без кіноляпів не обійшлося. А Кейт так вдало зламала лід у взаєминах з Лео, що вони й досі лишаються найкращими друзями. Про все це — у традиційному п’ятничному тесті «Бабеля».