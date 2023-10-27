39 років тому вийшов фільм «Термінатор» з Арнольдом Шварценеггером. Пригадайте класику в тесті «Бабеля», поки машини не повстали

Наприкінці жовтня 1984 року вийшла стрічка Джеймса Кемерона «Термінатор» про конфлікт людства з машинами під управлінням штучного інтелекту. В її успіх мало хто вірив, та вона стала касовим хітом, класикою наукової фантастики і започаткувала прибуткову кінофраншизу. А фільм-продовження «Термінатор 2: Судний день» задав нові стандарти компʼютерної графіки, на які орієнтувались інші режисери. І, звісно ж, Арнольд Шварценеггер у ролі беземоційного небагатослівного кіборга Т-800 миттєво перетворився на суперзірку, а його фрази I`ll be back і Hasta la vista, baby стали крилатими. Саме дві перші частини ми в «Бабелі», як і більшість інших фанів, вважаємо культовими. Може, тому що дехто ще застав премʼєру😉 Пригадайте їх (і трохи — інші сіквели) в нашому традиційному пʼятничному тесті.