Telegram допоміг ХАМАС створити правильну картинку війни та зробив бойовиків популярними. І так щоразу! Як Павло Дуров захищає права терористів і протирічить сам собі

Telegram і ХАМАС

Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали війну проти Ізраїлю і вторглися на його територію. Усе відбувалося дуже швидко: поки ізраїльське телебачення і місцеві сайти ще мовчали, у Telegram зʼявилися відео, як ХАМАС прорвав оборону на кордоні Ізраїлю та сектора Гази. Бойовики заходили в кібуци, розстрілювали цивільних і солдатів ― й одразу публікували це в месенджері.

Наступного дня власник Telegram Павло Дуров розказав, що сотні тисяч ізраїльтян і палестинців уже приєдналися до месенджера, і відтепер у застосунку зʼявилися іврит і арабська мова. «Кожному потрібен доступ до новин і спілкування в ці складні часи», ― сказав Дуров.

У перші пʼять днів війни канали ХАМАС у Telegram активно росли. Qassam Brigades, канал військового крила ХАМАС, виріс утричі ― із 205 000 до майже 620 000 підписників, а кількість переглядів постів збільшилася в десятки разів. Відео з убивствами ізраїльських солдатів набирали мільйони переглядів. Канал Gaza Now в першу добу вторгнення збільшився в два рази ― до 700 тисяч підписників, а на 2 листопада досяг майже двох мільйонів.

Telegram виконав для ХАМАС кілька важливих функцій. Люди йшли в його канали, бо тільки там можна було отримати інформацію швидко. Бойовики не тільки транслювали наживо напад на Ізраїль, але й оперативно заливали у свої канали короткі вірусні ролики, якими було легко поділитися чи завантажити в інші соцмережі. Це допомогло обʼєднати розрізнені радикальні ісламські групи в усьому світі, пояснює засновниця і виконавча директорка SITE Intelligence Group Рита Кац.

Друга важлива функція ― психологічний ефект. На війну люди дивилися по суті очима ХАМАС ― це викликало страх у тих, хто бачив виключно успіхи бойовиків. Для посилення пропаганди адміністратори каналів використовували навіть емодзі. Вони навмисно залишали в реакціях тільки позитивні ― палець вгору, вогник, серця. Люди, які бачили пости з такою кількістю позитивних реакцій, підсвідомо сприймали цей контент як нормальний, особливо якщо це були текстові чи відеоповідомлення арабською мовою, якої вони не розуміли.

Попри це блокувати канали ХАМАС Дуров відмовився. Як аргумент він наводив публікацію з одного з каналів руху, де бойовики попереджали про ракетну атаку на місто Ашкелон. «Чи допоможе закриття цього каналу врятувати життя чи, навпаки, поставить їх під загрозу?» ― питав бізнесмен. Ще один його аргумент ― користувачі Telegram отримують лише той контент, на який вони спеціально підписалися. На відміну від інших додатків, що «алгоритмічно просувають шокуючий контент для людей, які нічого не підозрюють». Таким чином, на його думку, «навряд канали Telegram можуть бути використані для значного посилення пропаганди».

Ці аргументи влаштували не всіх. У ситуацію втрутився Google, і Telegram довелося заблокувати для користувачів Android деякі радикальні канали, як-от Qassam Brigades й офіційний канал ХАМАС. Але вони залишилися доступними у веб- і мобільній версіях застосунку, якщо завантажувати його через сайт Telegram, а не з Play Market.

Telegram та ІД

Тактику розповсюдження коротких вірусних роликів ХАМАС, імовірно, підгледів в ІД. Його бойовики активно використовували Telegram як для пропаганди своїх ідей, так і для пошуку бійців у всьому світі. Відео, де бойовики ІД відрізають голови супротивникам, вільно поширювали в Telegram ― їх не лише публікували в каналах терористів, але й спамили в інших групах і чатах. Бойовики ІД також використовували месенджер для координації дій під час терактів, зокрема в Парижі у 2015 році й у Стамбулі у 2017 році.

Telegram також був головним джерелом комунікації під час протестів у Білорусі у 2020 році та в Китаї у 2022-му. Так само месенджер активно використовують ультраправі та прихильники теорій змов. Для них усіх Telegram ― ідеальний застосунок. Там можна спілкуватися в каналах, групах, особистих повідомленнях або таємних чатах. Канали відкриті для всіх, у них немає обмежень на підписників. У приватних групах Telegram є обмеження до 200 000 учасників, у той час як у його найближчого конкурента WhatsApp ― трохи понад тисячу. А секретні чати майже неможливо зламати ― вони захищені складною формою шифрування.

Квітень 2020 року, Мінськ, масовий мітинг проти фальсифікації виборів Олександром Лукашенком. Getty Images / «Бабель» Гонконг, листопад 2022 року, люди вийшли на протест проти карантинних обмежень. Getty Images / «Бабель» Квітень 2020 року, Мінськ, масовий мітинг проти фальсифікації виборів Олександром Лукашенком. Гонконг, листопад 2022 року, люди вийшли на протест проти карантинних обмежень. Getty Images / «Бабель»

«Саме тому Telegram так приваблює радикалів, ― говорить Джейд Паркер, старший науковий співробітник групи TAPSTRI, що досліджує, як терористи використовують інтернет. ― Вони збираються в Telegram, а потім поширюють контент на інші платформи ― у Facebook, Twitter та Instagram».

Утім, ці соцмережі мають більш суворі правила блокування радикального контенту. У Telegram його теж блокують, але месенджер не має ані універсального алгоритму, ані великої команди для того, щоб постійно моніторити публічні канали, ані, вочевидь, бажання це робити.

«Я не думаю, що ми повинні почуватися винними через це, ― говорив Дуров у 2015 році у відповідь на критику Telegram через канали «Ісламської держави». ― ІД знайде інший застосунок, якщо це буде потрібно. Я досі вважаю, що ми чинимо правильно ― захищаємо конфіденційність наших користувачів».

Незабаром після цього терористи ІД здійснили серію нападів у Парижі та вбили 130 людей. Згодом Telegram заборонив 78 каналів терористів, співпрацював з Європолом і створив бот, щоб відстежувати й блокувати канали.

Telegram і росія

У квітні 2017 року терорист-смертник підірвав себе у вагоні метро в Санкт-Петербурзі, загинули 15 людей. Російська влада заявила, що він використовував Telegram для координації. Роскомнагляд вимагав від Дурова видати ключі для дешифрації листування, щоб виявляти потенційних терористів.

Теракт в метро Санкт-Петербурга у квітні 2017 року. Getty Images / «Бабель»

Дуров відмовився. Єдине, що зробила компанія, ― оновила політику конфіденційності, за якою Telegram погодився за рішенням суду видавати спецслужбам дані користувачів, яких запідозрять у тероризмі. Це IP-адреси й номери телефонів підозрюваних. У компанії пояснили, що нові правила повʼязані з вимогами європейського законодавства щодо захисту даних. У 2018 році Telegram за рішенням суду заблокували в росії.

Блокування виявилося номінальним. Застосунок продовжував працювати, у в 2020 році обмеження зняли, а Роскомнагляд завів у Telegram канал. Підхід до месенджера змінився ― замість того, щоб забороняти його, російська влада вирішила використовувати Telegram для пропаганди.

Наочний приклад ― російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Telegram став важливим засобом комунікації і для росії, і для України. Саме в Telegram оперативно зʼявлялися відео російських колон і ракетних ударів, президент України Володимир Зеленський викладав у Telegram відео з Банкової. Російські Z-канали публікували пропагандистські та неправдиві твердження про захоплення населених пунктів і відсутність спротиву з боку ЗСУ.

Такий потік недостовірної інформації, певно, стривожив Дурова. За три дні після початку великої війни він написав, що Telegram розгляне можливість обмежити роботу каналів у росії та Україні на час воєнних дій. Вони дедалі частіше стають джерелом неперевіреної інформації, повʼязаної з війною, а в адміністрації месенджера немає фізичної можливості перевіряти всі публікації. Але того ж дня Дуров передумав ― мовляв, тисячі користувачів попросили його не робити цього, адже для багатьох застосунок став єдиним джерелом інформації.

«Тому ми вирішили не розглядати подібні заходи. Однак ще раз прошу перевіряти й не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період», ― написав Дуров.

У березні 2022 року заступник голови думського комітету з інформаційної політики та звʼязку Олег Матвейчев заявив, що Telegram «знайшов компроміс із ФСБ і встановив обладнання, щоб можна було стежити за всіма небезпечними субʼєктами». Сам Дуров це не прокоментував. Telegram став важливим інструментом Кремля, але застосунок, вочевидь, не підпорядковується правилам державної російської пропаганди. Саме тому бунт Євгенія Пригожина почався з голосового повідомлення в Telegram і координувався теж там ― запобігти цьому російська влада не змогла.

Telegram і гроші

За роки існування Telegram Дуров постійно працював над своїм образом активного борця з диктатурою та поборника вільного інтернету. Telegram він позиціонує як вільний месенджер для всіх із надзвичайно надійним шифруванням. Насправді в цьому більше міфів, ніж реальності.

У 2014 році, після того як Дуров пішов з VK, він продовжував знімати офіс в Санкт-Петербурзі, хоча публічно розповідав, що Telegram «розкиданий по світу», щоб до нього не могла дістатися «путінська росія» та інші репресивні режими. Протистояння з Роскомнаглядом після 2020 року забулося, а Дуров зосередився на засиллі Facebook, Apple і Google та викривав «капіталістичні монополії» нарівні із соціалістичними диктатурами. У той час Telegram став прихистком для тих, хто вважав себе жертвою корпоративної цензури, ― антивакцинаторів, заперечників ковіду й ультраправих агітаторів.

Дуров у Дубаї, 2021 рік. Instagram

Telegram продовжують називати «зашифрованим месенджером», хоча шифрування працює тільки для чатів віч-на-віч і включати його потрібно вручну, що роблять далеко не всі користувачі. На відміну від Signal і WhatsApp у Telegram немає стандартного шифрування.

Політика Дурова щодо блокування каналів теж непослідовна. Відмовившись блокувати канали ХАМАС, після погрому в аеропорту Махачкали він публічно повідомив про бан каналу «Утро Дагестану».

На відміну від інших платформ Telegram, схоже, не має алгоритму боротьби з кризами, коли застосунок стає інструментом в руках терористів чи злочинців. «Правила помірної модерації, особливо в гучних справах, встановлює сам Павло», ― стверджує Антон Розенберг, який працював із Дуровим з 2007 року.

Рішення Дуров приймає під медійним та юридичним тиском. В Європейській комісії журналістам WIRED розповіли, що спілкуються з керівництвом Telegram, але не розкрили подробиць. Після нещодавньої зустрічі інтернет-форуму Європейського Союзу і тиску з боку Німеччини телеграм-канали ХАМАС заблокували в кількох країнах ЄС.

Однак Telegram продовжує інструктувати користувачів, як обходити обмеження. Один з варіантів ― придбати анонімні номери Telegram на аукціоні, використовуючи схвалену Telegram криптовалюту під назвою Toncoin; завантажити месенджер через вебсайт Telegram, а потім увійти до системи з анонімного номеру.

Можливо, небажання Дурова банити ХАМАС повʼязане з тим, що офіс Telegram і він сам ― у Дубаї. Але, найімовірніше, головна причина ― це гроші. Telegram швидко росте і стає все більш популярним у світі саме завдяки відсутності цензури та політики блокувань, які є у Facebook і Twitter.

«Насамперед він турбується про розмір аудиторії, ― каже Антон Розенберг. ― Якби він почав блокувати канали або контент із пропалестинськими та/або проізраїльськими позиціями, багато людей звинуватили б його в тому, що він підтримав інший бік конфлікту. Тож це просто бізнес».

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