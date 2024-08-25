TF1: Засновника Telegram Павла Дурова затримали в Парижі

Засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в Парижі.

Про це повідомив французький телеканал TF1.

За даними телеканала, Дурова затримали в суботу 24 серпня ввечері — його приватний літак прилетів до Парижа з Азербайджану. 39-річного Дурова супроводжували його охоронець і неназвана жінка.

TF1 повідомляє, що Дурова у Франції занесли до списку розшукуваних осіб. Ордер на його затримання видала судова поліції Франції на підставі попереднього розслідування. Дурова звинувачують у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Telegram. Медіа пишуть, що зараз він під вартою.

Джерело TF1 каже, що Дурова заарештують: «На своїй платформі він дозволив вчинити нескінченну кількість правопорушень, не роблячи нічого, щоб це модерувати або співпрацювати [з правоохоронними органами]».

За словами співрозмовника TF1, ордер на арешт Дурова діяв тільки у Франції. Він про це знав, тому останнім часом уникав поїздок Європою. Однак сьогодні з невідомої причини прилетів до Парижа — і «допустився помилки», кажуть джерела.

Після затримання Дурова криптовалюта Telegram (TON), яка використовується для операцій всередині месенджера, почала стрімко падати на біржах.