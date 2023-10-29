У російській республіці Дагестан натовп атакував аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю. Президент Зеленський відреагував

У російській республіці Дагестан натовп прорвався в будівлю аеропорту Махачкали та на злітну смугу.

Про це повідомляють російські медіа.

У будівлі та літаках місцеві шукають громадян Ізраїлю, які нібито прилетіли сьогодні з Тель-Авіва, і вимагають не пускати їх у Дагестан.

Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Дагестані.

«Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада», — написав президент.

Він наголосив, що голова МЗС росії, російські пропагандисти й володимир путін неодноразово робили антисемітські заяви, поширюючи культуру ненависті.

«Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть — це те, що спонукає до агресії та терору. Ми повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті», — зазначив Зеленський.