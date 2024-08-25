Telegram прокоментував затримання свого засновника Павла Дурова

Месенджер Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджує, що дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».

У Telegram пишуть, що їхня модерація відповідає галузевим стандартам і «постійно вдосконалюється».

«Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання нею», — додали в заяві.

У ніч на 25 серпня французький телеканал TF1 написав, що засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в Парижі в аеропорту. Дурова у Франції занесли до списку розшукуваних осіб за звинуваченнями у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.