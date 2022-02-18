«Ощущение, что все программисты решили научиться стрелять». В Украине сложно купить оружие из-за устаревшего законодательства, но это не останавливает тех, кто решил защищаться ― репортаж

1
Виталий уже полчаса рассматривает стенд с аксессуарами к ружьям. Высокий худой мужчина с торчащими из-под шапки прядями седых волос, он не называет ни свой точный возраст ― «напишите, что за 40», ни профессию ― «сижу за компьютером». Виталий не снимает медицинскую маску и запрещает себя фотографировать. Но соглашается рассказать, что покупает и почему:
― Беру глушитель. Оружие уже приобрел, теперь совершенствую. Москали ведь напасть собираются, слышали? Так что если будет вторжение, сперва жену с детьми в безопасное место отвезу, а потом вернусь и или в тероборону, или в добробат пойду, посмотрим.
С Виталием мы общаемся в киевском оружейном магазине «Прапорщик» в понедельник, 14 февраля. В небольшом торговом зале ― сразу семеро покупателей, суматоха, заняты все три продавца и собственник магазина Борис Исаков. Крупный и веселый, он постоянно в движении. То рассказывает покупателю, в чем особенности охотничьей модификации автомата Калашникова, то показывает разные модели пистолетов, то заносит в магазин десятки коробок с патронами ― их разбирают быстрее всего.
― Зашиваемся, конечно, сейчас. Бывает, все покупатели в зале не вмещаются, на ступеньках ждут, ― говорит Исаков.
― Ну и слава богу. У нас в тире с прошлого четверга тоже один в один, ― вторит ему зашедший в гости Александр, менеджер тира Steel Argument. По его словам, выторг тира по сравнению со «спокойными» временами вырос более чем вдвое.
2
Об угрозе массового вторжения России пишут с конца октября прошлого года, когда РФ начала стягивать к украинской границе свои армейские подразделения. Многочисленные международные переговоры ни к чему не привели: к 10 февраля количество российских солдат достигло 140 тысяч, в Беларуси начались самые масштабные за последние десятилетия военные учения «Союзная решимость», в Черном море под предлогом учений перекрыли значительную часть акватории. Параллельно участились обстрелы с оккупированной территории Донбасса, при этом боевики объявляют о скором наступлении украинской армии и эвакуации гражданского населения. Иностранные СМИ, ссылаясь на данные разведок, регулярно сообщали о готовящемся вторжении. Сейчас президент США Джо Байден утверждает, что оно может произойти в ближайшие дни.
На этом фоне бригады обновленной территориальной обороны активно набирают новых участников и проводят для них курсы воинской подготовки. Те же, кто не находит времени на тренировки или опасается мародеров, покупают оружие и снаряжение сами. Разные блогеры и медиа сообщали о лавинообразном повышении спроса на оружие и отдельные позиции экипировки. Проверить это невозможно ― статистику участники рынка не публикуют. Собеседники «Бабеля» говорят о росте продаж на несколько десятков процентов.
― У нас по разным позициям продажи выросли на 25―50%, ― говорит Исаков. ― В основном берут то, что эффективно для защиты себя или своего имущества. И патроны, конечно, за некоторые калибры продавцы уже борются. В Украине патронов почти не производят, еще месяц такого спроса ― и почувствуем жесткий дефицит.
В магазинах экипировки начали активней покупать составляющие «тревожных рюкзаков»: сами рюкзаки, компасы, фляги, химические фонарики. Также чаще берут плитконосители ― тканевые основы бронежилетов, куда вкладывают защитные металлические плиты. И подсумки ― небольшие сумочки для аптечек, автоматных рожков, сухпайка, пистолетов. Запас подсумков и плитконосителей во многих магазинах снаряжения уже исчерпался, говорит Владимир, менеджер одной из таких сетей «Милитарист». Сейчас их и спутниковые телефоны активно закупают за границей.
Продавцы одного из магазинов экипировки рассказали «Бабелю», что спрос за последнюю неделю вырос на примерно 40%. В Украинской ассоциации владельцев оружия отметили, что трафик их посвященных оружию сайтов увеличился на 20%. Но далеко не все заинтересовавшиеся оружием в итоге купят его.
3
По окончании рабочего дня во двор, где располагается «Прапорщик», заехал большой черный джип Mercedes G-Сlass, в народе «гелик». Спрашиваю Исакова, не его ли это клиент.
― Да, это к нам. Бизнесменов много закупается сейчас, ― отвечает предприниматель. ― Еще айтишников в последнее время немало: такое впечатление, что все программисты решили научиться стрелять. А девушек ― всего одна на 25 покупателей. Жаль, ведь они по физическим кондициям часто не могут себя защитить. Как по мне, им оружие нужней.
Для чего именно раскупают ружья, карабины и пистолеты? По наблюдению Исакова, две трети покупателей хотят в случае хаоса защититься от мародеров. Треть ― готовятся пойти воевать.
― Часть говорят, что в тероборону пошли. А кто-то планирует собрать друзей-знакомых и из окон отстреливаться или в лес пойти ― там врага ждать.
«Бабель» общался с несколькими продавцами оружия ― в частности, с сетями магазинов Stvol и «Ибис». Там отказались от любых комментариев, заявив, что их политика ― в принципе не общаться с медиа.
― Их можно понять: продажа оружия сейчас находится в «серой» зоне, ― объясняет их поведение глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Формально все названные магазины продают в основном охотничье оружие ― именно оно доступно большей части совершеннолетних граждан страны. Но всплеск последней недели свидетельствует, что большинство людей покупают его не для охоты на уток или косуль.
― Некоторые виды охотничьего оружия вполне эффективны и в самообороне, и на войне, ― уверен Учайкин. ― Например, у дробовиков для охоты на кабана заряд рассчитан на убийство большой туши. Его достаточно и для [того, чтоб убить] человека. Да, пули в охотничьих патронах «мягкие», без стального сердечника. Но попадая в тело, они расплющиваются, рвут ткани, вызывают сложные ранения. «Трехсотые» для армии проблемней, чем «двухсотые»: их надо лечить, кормить, перевозить. Они отбирают ресурс. Так что в военных условиях такое оружие тоже имеет смысл.
4
Как получить разрешение на оружие?
Запросить в полиции справку о несудимости.
Пройти курсы обращения с оружием, сдать тест.
Пройти осмотры в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. В обычной больнице ― медосмотр для получения разрешения на владение оружием.
Купить металлический ящик или сейф для хранения оружия дома.
Правильность хранения оружия дома должен проверить участковый полиции. Чтобы это произошло быстрее, можно обратиться в соответствующее отделение Нацполиции.
Учесть, что от подачи документов до получения разрешения может пройти от одного до трех месяцев. Больше деталей о процессе и требованиях можно найти здесь.
Оборот оружия в Украине регулирует приказ Министерства внутренних дел от 1998 года. Согласно ему, достигшие 21 года несудимые украинцы могут купить гладкоствольное охотничье оружие, с 25 лет можно купить более мощное и точное нарезное оружие для охоты. Ряд категорий граждан могут купить травматическое оружие, а боевое доступно только военным, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кого награждает оружием МВД. Среди награждений немало резонансных случаев: например, у бывшего министра обороны Александра Кузьмука ― более десяти единиц наградного оружия. Два наградных пистолета получил народный депутат Илья Кива, недавно поздравлявший с днем рождения Владимира Путина и выступавший за объединение Украины и России. Позже наградное оружие у Кивы конфисковали из-за «его недостойного поведения, дискредитирующего сам факт его награждения от имени украинского государства».
Жесткие условия оборота оружия и компонентов к нему в условиях российско-украинской войны создали специфические проблемы. Например, в начале войны волонтеры вынуждены были завозить в страну тепловизоры нелегально: официально закон этого не позволял. Война привела и к тому, что немало боевого оружия оказалось на руках без регистрации ― швейцарская организация Small Arms Survey еще в 2017 году называла цифру в 5 миллионов стволов. При этом в базе МВД легального огнестрела в разы меньше — 1,3 миллиона единиц.
Украинская ассоциация владельцев оружия ― одна из нескольких в стране гражданских организаций, выступающих за либерализацию оружейного рынка. С основания в 2009 году ассоциация лоббирует принятие закона, который регулировал бы продажу, правила получения и хранения разных видов огнестрельного оружия. На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два тематических законопроекта. Один поддержал нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский, другой ― ассоциация владельцев оружия. В первом законопроекте МВД обязывают вести реестр владельцев оружия, появляется паспорт владельца с перечнем разрешенных к владению видов оружия, а главное изменение ― всем, кто достиг 28 лет и минимум пять лет владел охотничьим огнестрелом, разрешат иметь короткоствольное, травматическое оружие. Но выносить оружие за пределы дома, за исключением охоты или тренировок по стрельбе, законопроект запрещает.
Второй законопроект повторяет нормы первого, кроме нескольких нюансов. Ведение реестра владельцев оружия он передает Минюсту ― якобы это должно снизить коррупционные риски. Также законопроект позволяет быть собственниками одной единицы оружия мужу и жене, ограничивает круг лиц, которых можно награждать оружием. Но главное ― он разрешает перемещаться с огнестрельным оружием на улице. Запрет на его ношение будет распространяться лишь на «свободные от оружия зоны» на территории государственных и частных организаций.
Оба законопроекта находятся на рассмотрении парламента с ноября 2020 года, их авторы активно спорят друг с другом. Позиция МВД ― либерализация рынка оружия повысит уровень опасности в обществе. Оппоненты утверждают, что вооруженные граждане могут сами эффективно предотвращать преступления как в отношении себя, так и других.
5
Под вечер стенд с подсумками в магазине снаряжения «Милитарист» заметно опустел: сейчас за день их продают около 40 штук. Несколько оставшихся рассматривают двое молодых мужчин. Один из них, Игорь, хорошо разбирается в снаряжении.
― Я в АТО несколько лет провел. У меня дома не «тревожный чемоданчик», а военный ― со всем, что еще тогда волонтеры нам привозили. А Макс не воевал, несовершеннолетним в 2014-м был. Помогаю ему собраться.
Макс уже выбрал плитконоску, очки, аптечку, шлем. Решает купить четыре подсумка: один для рации, три для автоматных рожков. Он еще не знает, в составе какого подразделения будет воевать в случае вторжения российских войск.
― Неясно же, как у россиян дела со вторжением пойдут. Если вдруг через три часа они под Киевом будут ― не хватит времени уже записываться куда-то. Будем тогда в городе воевать, ― размышляет он.
― Если русские дойдут до Киева, очень многие будут воевать, ― посмеивается Игорь. ― Будет им второй Грозный.
Минут десять парни размышляют о том, что возможное вторжение подытожит отношения Украины с Россией за последние несколько сотен лет и что «это ведь, как и 800 лет назад, противостояние цивилизации и орды». Под конец Макс спросил у продавца, нужно ли купить что-то еще.
― Основное вы уже взяли. А так все зависит от того, какое оружие у вас будет, ― пояснил тот. ― Выдадут гранаты ― понадобится что-то для них. Для пистолета есть, например, специальный подсумок-кобура. Но главное — обеспечить себе защиту. А остальное можно там уже будет снять. С врага.
Парни отправились в другой конец магазина ― к обуви. Максу осталось определиться с берцами ― и он будет готов.
Ружье не стреляет без патронов, а «Бабелю» намного сложнее без ваших донатов. Помочь изданию можно здесь.