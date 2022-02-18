«Ощущение, что все программисты решили научиться стрелять». В Украине сложно купить оружие из-за устаревшего законодательства, но это не останавливает тех, кто решил защищаться ― репортаж

1

Виталий уже полчаса рассматривает стенд с аксессуарами к ружьям. Высокий худой мужчина с торчащими из-под шапки прядями седых волос, он не называет ни свой точный возраст ― «напишите, что за 40», ни профессию ― «сижу за компьютером». Виталий не снимает медицинскую маску и запрещает себя фотографировать. Но соглашается рассказать, что покупает и почему:

― Беру глушитель. Оружие уже приобрел, теперь совершенствую. Москали ведь напасть собираются, слышали? Так что если будет вторжение, сперва жену с детьми в безопасное место отвезу, а потом вернусь и или в тероборону, или в добробат пойду, посмотрим.

С Виталием мы общаемся в киевском оружейном магазине «Прапорщик» в понедельник, 14 февраля. В небольшом торговом зале ― сразу семеро покупателей, суматоха, заняты все три продавца и собственник магазина Борис Исаков. Крупный и веселый, он постоянно в движении. То рассказывает покупателю, в чем особенности охотничьей модификации автомата Калашникова, то показывает разные модели пистолетов, то заносит в магазин десятки коробок с патронами ― их разбирают быстрее всего.

― Зашиваемся, конечно, сейчас. Бывает, все покупатели в зале не вмещаются, на ступеньках ждут, ― говорит Исаков.

― Ну и слава богу. У нас в тире с прошлого четверга тоже один в один, ― вторит ему зашедший в гости Александр, менеджер тира Steel Argument. По его словам, выторг тира по сравнению со «спокойными» временами вырос более чем вдвое.

Борис Исаков в своем магазине. Oleg Petrasiuk / «Бабель» Oleg Petrasiuk / «Бабель» Oleg Petrasiuk / «Бабель» Борис Исаков в своем магазине. Oleg Petrasiuk / «Бабель»

2

Об угрозе массового вторжения России пишут с конца октября прошлого года, когда РФ начала стягивать к украинской границе свои армейские подразделения. Многочисленные международные переговоры ни к чему не привели: к 10 февраля количество российских солдат достигло 140 тысяч, в Беларуси начались самые масштабные за последние десятилетия военные учения «Союзная решимость», в Черном море под предлогом учений перекрыли значительную часть акватории. Параллельно участились обстрелы с оккупированной территории Донбасса, при этом боевики объявляют о скором наступлении украинской армии и эвакуации гражданского населения. Иностранные СМИ, ссылаясь на данные разведок, регулярно сообщали о готовящемся вторжении. Сейчас президент США Джо Байден утверждает, что оно может произойти в ближайшие дни.

На этом фоне бригады обновленной территориальной обороны активно набирают новых участников и проводят для них курсы воинской подготовки. Те же, кто не находит времени на тренировки или опасается мародеров, покупают оружие и снаряжение сами. Разные блогеры и медиа сообщали о лавинообразном повышении спроса на оружие и отдельные позиции экипировки. Проверить это невозможно ― статистику участники рынка не публикуют. Собеседники «Бабеля» говорят о росте продаж на несколько десятков процентов.

― У нас по разным позициям продажи выросли на 25―50%, ― говорит Исаков. ― В основном берут то, что эффективно для защиты себя или своего имущества. И патроны, конечно, за некоторые калибры продавцы уже борются. В Украине патронов почти не производят, еще месяц такого спроса ― и почувствуем жесткий дефицит.

В магазинах экипировки начали активней покупать составляющие «тревожных рюкзаков»: сами рюкзаки, компасы, фляги, химические фонарики. Также чаще берут плитконосители ― тканевые основы бронежилетов, куда вкладывают защитные металлические плиты. И подсумки ― небольшие сумочки для аптечек, автоматных рожков, сухпайка, пистолетов. Запас подсумков и плитконосителей во многих магазинах снаряжения уже исчерпался, говорит Владимир, менеджер одной из таких сетей «Милитарист». Сейчас их и спутниковые телефоны активно закупают за границей.

Продавцы одного из магазинов экипировки рассказали «Бабелю», что спрос за последнюю неделю вырос на примерно 40%. В Украинской ассоциации владельцев оружия отметили, что трафик их посвященных оружию сайтов увеличился на 20%. Но далеко не все заинтересовавшиеся оружием в итоге купят его.

Борис Исаков помогает клиенту выбрать пистолет. По словам парня, оружие нужно ему не для самозащиты: он увлекается спортивной стрельбой по мишеням. Oleg Petrasiuk / «Бабель»

3

По окончании рабочего дня во двор, где располагается «Прапорщик», заехал большой черный джип Mercedes G-Сlass, в народе «гелик». Спрашиваю Исакова, не его ли это клиент.

― Да, это к нам. Бизнесменов много закупается сейчас, ― отвечает предприниматель. ― Еще айтишников в последнее время немало: такое впечатление, что все программисты решили научиться стрелять. А девушек ― всего одна на 25 покупателей. Жаль, ведь они по физическим кондициям часто не могут себя защитить. Как по мне, им оружие нужней.

Для чего именно раскупают ружья, карабины и пистолеты? По наблюдению Исакова, две трети покупателей хотят в случае хаоса защититься от мародеров. Треть ― готовятся пойти воевать.

― Часть говорят, что в тероборону пошли. А кто-то планирует собрать друзей-знакомых и из окон отстреливаться или в лес пойти ― там врага ждать.

«Бабель» общался с несколькими продавцами оружия ― в частности, с сетями магазинов Stvol и «Ибис». Там отказались от любых комментариев, заявив, что их политика ― в принципе не общаться с медиа.

― Их можно понять: продажа оружия сейчас находится в «серой» зоне, ― объясняет их поведение глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Формально все названные магазины продают в основном охотничье оружие ― именно оно доступно большей части совершеннолетних граждан страны. Но всплеск последней недели свидетельствует, что большинство людей покупают его не для охоты на уток или косуль.

― Некоторые виды охотничьего оружия вполне эффективны и в самообороне, и на войне, ― уверен Учайкин. ― Например, у дробовиков для охоты на кабана заряд рассчитан на убийство большой туши. Его достаточно и для [того, чтоб убить] человека. Да, пули в охотничьих патронах «мягкие», без стального сердечника. Но попадая в тело, они расплющиваются, рвут ткани, вызывают сложные ранения. «Трехсотые» для армии проблемней, чем «двухсотые»: их надо лечить, кормить, перевозить. Они отбирают ресурс. Так что в военных условиях такое оружие тоже имеет смысл.

Кроме оружия, раньше Исаков торговал и снаряжением. Говорит, что по старой памяти ему сейчас часто звонят с просьбой достать каски или бронежилеты. Например, их для всех своих сотрудников на днях приобрело украинское представительство немецкого производителя сантехники. «Как я понял, их план — если что-то начнется, надеть на всех броники и каски и автотранспортом вывезти в безопасную зону», ― говорит Исаков.

4

Как получить разрешение на оружие? Запросить в полиции справку о несудимости. Пройти курсы обращения с оружием, сдать тест. Пройти осмотры в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. В обычной больнице ― медосмотр для получения разрешения на владение оружием. Купить металлический ящик или сейф для хранения оружия дома. Правильность хранения оружия дома должен проверить участковый полиции. Чтобы это произошло быстрее, можно обратиться в соответствующее отделение Нацполиции. Учесть, что от подачи документов до получения разрешения может пройти от одного до трех месяцев. Больше деталей о процессе и требованиях можно найти здесь.

Оборот оружия в Украине регулирует приказ Министерства внутренних дел от 1998 года. Согласно ему, достигшие 21 года несудимые украинцы могут купить гладкоствольное охотничье оружие, с 25 лет можно купить более мощное и точное нарезное оружие для охоты. Ряд категорий граждан могут купить травматическое оружие, а боевое доступно только военным, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кого награждает оружием МВД. Среди награждений немало резонансных случаев: например, у бывшего министра обороны Александра Кузьмука ― более десяти единиц наградного оружия. Два наградных пистолета получил народный депутат Илья Кива, недавно поздравлявший с днем рождения Владимира Путина и выступавший за объединение Украины и России. Позже наградное оружие у Кивы конфисковали из-за «его недостойного поведения, дискредитирующего сам факт его награждения от имени украинского государства».

Жесткие условия оборота оружия и компонентов к нему в условиях российско-украинской войны создали специфические проблемы. Например, в начале войны волонтеры вынуждены были завозить в страну тепловизоры нелегально: официально закон этого не позволял. Война привела и к тому, что немало боевого оружия оказалось на руках без регистрации ― швейцарская организация Small Arms Survey еще в 2017 году называла цифру в 5 миллионов стволов. При этом в базе МВД легального огнестрела в разы меньше — 1,3 миллиона единиц.

Украинская ассоциация владельцев оружия ― одна из нескольких в стране гражданских организаций, выступающих за либерализацию оружейного рынка. С основания в 2009 году ассоциация лоббирует принятие закона, который регулировал бы продажу, правила получения и хранения разных видов огнестрельного оружия. На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два тематических законопроекта. Один поддержал нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский, другой ― ассоциация владельцев оружия. В первом законопроекте МВД обязывают вести реестр владельцев оружия, появляется паспорт владельца с перечнем разрешенных к владению видов оружия, а главное изменение ― всем, кто достиг 28 лет и минимум пять лет владел охотничьим огнестрелом, разрешат иметь короткоствольное, травматическое оружие. Но выносить оружие за пределы дома, за исключением охоты или тренировок по стрельбе, законопроект запрещает.

Oleg Petrasiuk / «Бабель»

Второй законопроект повторяет нормы первого, кроме нескольких нюансов. Ведение реестра владельцев оружия он передает Минюсту ― якобы это должно снизить коррупционные риски. Также законопроект позволяет быть собственниками одной единицы оружия мужу и жене, ограничивает круг лиц, которых можно награждать оружием. Но главное ― он разрешает перемещаться с огнестрельным оружием на улице. Запрет на его ношение будет распространяться лишь на «свободные от оружия зоны» на территории государственных и частных организаций.

Оба законопроекта находятся на рассмотрении парламента с ноября 2020 года, их авторы активно спорят друг с другом. Позиция МВД ― либерализация рынка оружия повысит уровень опасности в обществе. Оппоненты утверждают, что вооруженные граждане могут сами эффективно предотвращать преступления как в отношении себя, так и других.

5

Под вечер стенд с подсумками в магазине снаряжения «Милитарист» заметно опустел: сейчас за день их продают около 40 штук. Несколько оставшихся рассматривают двое молодых мужчин. Один из них, Игорь, хорошо разбирается в снаряжении.

― Я в АТО несколько лет провел. У меня дома не «тревожный чемоданчик», а военный ― со всем, что еще тогда волонтеры нам привозили. А Макс не воевал, несовершеннолетним в 2014-м был. Помогаю ему собраться.

Макс уже выбрал плитконоску, очки, аптечку, шлем. Решает купить четыре подсумка: один для рации, три для автоматных рожков. Он еще не знает, в составе какого подразделения будет воевать в случае вторжения российских войск.

Макс выбирает подсумки и берцы. Oleg Petrasiuk / «Бабель»

― Неясно же, как у россиян дела со вторжением пойдут. Если вдруг через три часа они под Киевом будут ― не хватит времени уже записываться куда-то. Будем тогда в городе воевать, ― размышляет он.

― Если русские дойдут до Киева, очень многие будут воевать, ― посмеивается Игорь. ― Будет им второй Грозный.

Минут десять парни размышляют о том, что возможное вторжение подытожит отношения Украины с Россией за последние несколько сотен лет и что «это ведь, как и 800 лет назад, противостояние цивилизации и орды». Под конец Макс спросил у продавца, нужно ли купить что-то еще.

― Основное вы уже взяли. А так все зависит от того, какое оружие у вас будет, ― пояснил тот. ― Выдадут гранаты ― понадобится что-то для них. Для пистолета есть, например, специальный подсумок-кобура. Но главное — обеспечить себе защиту. А остальное можно там уже будет снять. С врага.

Парни отправились в другой конец магазина ― к обуви. Максу осталось определиться с берцами ― и он будет готов.

Консультант «Милитариста» достает нужный подсумок. На переднем плане — мишени для стрельбы. Oleg Petrasiuk / «Бабель»

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