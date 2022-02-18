Обстрелы на Донбассе продолжаются: под огонь попали 26 населенных пунктов и колонна с гумпомощью

Боевики «ЛНР» и «ДНР» продолжают обстреливать населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщает штаб ООС, по состоянию на 14:00 зафиксировали уже 45 нарушений режима прекращения огня. В 34 случаях боевики использовали запрещенную артиллерию крупного калибра. В основном огонь ведется из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и пулеметов, один раз стрельбу вела машина БМП-2. Под обстрелы попали 26 населенных пунктов (их список — в сообщении штаба).

Раненых или убитых среди украинских военных нет. Силы ООС ведут ответный огонь, чтобы подавить активность боевиков.

«Укрзалізниця» сообщает об обстреле из артиллерии станции «Скотоватая» в Донецкой области. Она временно не работает, а все работники спрятались в убежищах. Движение поездов до станции «Фенольная» (Нью-Йорк) ограничено.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под огонь попала колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая находилась на КПВВ «Счастье» в Луганской области. Он показал видео момента обстрела и указал, что в сторону пункта выстрелили более 60 раз. Все люди в районе успели спрятаться — жертв нет.