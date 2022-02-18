Обстрелы на Донбассе: во Врубовке Луганской области возобновили электроснабжение и ремонтируют системы подачи газа

В поселке Врубовка недалеко от Попасной (Луганская область), после массированного обстрела со стороны боевиков накануне, уже возобновили электроснабжение.

Об этом сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация.

Подачу электроэнергии возобновили еще 17 февраля. Кроме того, сейчас ремонтная бригада «Луганскгаза» возобновляет газоснабжение. Попаснянское коммунальное предприятие «СКП» ликвидирует последствия обстрелов и оказывает помощь жителям поселка.

Также жителям предоставили брезент для разбитых окон частных домов, а специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Попаснянской военно-гражданской администрации обследуют поврежденное жилье.

Врубовка расположена в 15 километрах от линии разграничения. Долгое время вражеские снаряды в эти районы не прилетали.