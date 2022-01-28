Французский президент Макрон после разговора с Путиным пообщался по телефону с Зеленским

В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Twitter.
«Сказал по телефону Эмманюэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников «нормандской четверки» возможной. Появился первый с 2019 года документ», — написал Зеленский.
По словам президента, они с Макроном договорились не сбавлять темп в переговорном процессе и ускорить следующую встречу советников лидеров стран-участниц «нормандского формата».
«Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается», — добавил президент Украины.
Также в Офисе президента сообщили, что Зеленский и Макрон обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и ее подгрупп для ускорения прогресса в выполнении Минских договоренностей.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что заинтересован в успешном воплощении существующих двусторонних экономических договоренностей и развитии новых проектов.
Напомним, ранее в этот же день Макрон имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Тот пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России относительно «гарантий безопасности».
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не нарушат принцип «открытых дверей» в НАТО.