Таджикистан тоже согласился отправить в Казахстан своих «миротворцев»

Парламент Таджикистана на заседании 7 января согласился отправить своих «миротворцев» для подавления протестов в Казахстане. Об этом сообщает таджикское национальное агентство новостей Ховар.

А перед этим состоялся телефонный разговор президентов Таджикистана и Казахстана. Во время него глава Таджикистана Эмомали Рахмон и подтвердил готовность республики участвовать в «миротворческой деятельности» в Казахстане.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов. Это военно-политический альянс, который создали на постсоветском пространстве в 1992 году. В его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Своих «миротворцев» в Казахстан уже отправили Армения, Беларусь и РФ.