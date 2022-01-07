Таджикистан тоже согласился отправить в Казахстан своих «миротворцев»

Парламент Таджикистана на заседании 7 января согласился отправить своих «миротворцев» для подавления протестов в Казахстане. Об этом сообщает таджикское национальное агентство новостей Ховар.
А перед этим состоялся телефонный разговор президентов Таджикистана и Казахстана. Во время него глава Таджикистана Эмомали Рахмон и подтвердил готовность республики участвовать в «миротворческой деятельности» в Казахстане.
Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов. Это военно-политический альянс, который создали на постсоветском пространстве в 1992 году. В его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Своих «миротворцев» в Казахстан уже отправили Армения, Беларусь и РФ.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что в Казахстане численность «миротворцев» из организации будет достигать около 2,5 тысяч (в общей сложности в распоряжении ОДКБ есть около трех тысяч военных). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что «миротворцы» не участвуют в боевых операциях, а «отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов». Министерство обороны России 7 января заявило, что «миротворцы» РФ вместе с силовиками Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы.
- В Казахстане шестой день — со 2 января — продолжаются протесты, которые начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. К вечеру 4 января люди на протестах начали выдвигать политические требования: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Несмотря на отставку правительства и снижение цен на газ, протесты не прекратились, а только усилились — теперь активисты штурмуют здания администраций и борются с полицией.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка». Прокуратура Казахстана уже завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение. По состоянию на 7 января в Казахстане убиты (по данным МВД) 26 участников протестов, три тысячи задержаны.