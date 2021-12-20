Amnesty International опубликовала новые данные о пытках мигрантов на границе Беларуси: людей избивали, обворовывали и натравливали собак

Нелегальные мигранты, пытавшиеся попасть из Беларуси в Евросоюз, подвергались со стороны беларусских сил на границе пыткам и жестокому обращению, вымогательствам, находились в бесчеловечных условиях. Новые доказательства злоупотреблений обнародовала на своем сайте международная организация Amnesty International. Правозащитники опросили 75 человек, которых привлекли в Беларусь «ложными обещаниями беспрепятственного пересечения границы с Европейским Союзом». Среди опрошенных были 66 граждан Ирака, семь сирийцев, приехавших из Египта, Ливана и Сирии, один ливанец и один суданец. По словам мигрантов, людей, в частности семьи с детьми, избивали дубинками и прикладами, на них натравливали собак, а также неоднократно заставляли пересекать границу в опасных условиях, например, через реку с быстрым течением.

Кроме того, люди рассказали, что их лишали пищи, воды, жилья и заставляли находиться в антисанитарии, а также беларусские военные воровали у них телефоны и деньги или требовали взятки. «У некоторых были кастеты и ботинки со стальным наконечником. Они били нас ногами, пока мы лежали на земле. Вынудили отдать деньги и телефоны. Мое тело стало черно-синим», — рассказал гражданин Ирака. После попадания в «место сбора» мигрантам не разрешали покидать его или возвращаться в неогражденные районы, доступные для гражданского населения. Несколько человек сказали Amnesty International, что им разрешили покинуть «место сбора» и пограничную зону только после взятки. «Они выгрузили нас… Было около десяти [беларусских] солдат и с ними было четыре собаки. Они сказали, что спустят собак, поэтому если мы не будем быстро бежать, нас укусят. Солдаты побежали за нами, ударяя дубинками всех, кто не бежал достаточно быстро. Пройдя за нами около 200 метров, солдаты развернулись, оставив нас в буферной зоне посреди леса. Семьи были разделены. Те, кого укусили собаки, истекали кровью», — рассказал один гражданин Сирии. Одна опрошенная Amnesty International курдская сирийская семья провела в огороженной зоне 20 дней. Они ели только один раз в день, а однажды были сами по меньшей мере 24 часа без еды, чтобы накормить двоих детей. В то же время правозащитники обвинили польскую сторону в нарушении международных соглашений, в частности в том, что польские военные заставляли мигрантов возвращаться в Беларусь, зная, что их там ожидают пытки.