Human Rights Watch: Талибы в Афганистане похитили и казнили более 100 бывших полицейских и разведчиков

В Афганистане боевики движения «Талибан», которые 15 августа захватили власть, по меньшей мере в четырех провинциях похитили и казнили более 100 бывших офицеров полиции и разведки, несмотря на объявленную амнистию.

Отчет «Нет прощения таким людям, как ты. Казни и насильственные исчезновения в Афганистане при талибах» 30 ноября обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch.

В документе собрана информация о более чем 100 убийствах только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз в период с 15 августа по 31 октября. Сначала боевики арестовывают людей без суда, потом родственники находят их тела.