Пограничная служба: 65 граждан Афганистана попросили у Украины статус беженца

«Те, кому была необходима помощь государства, на границе подавали заявления о предоставлении им статуса беженца, таких 65 граждан Афганистана. Часть иностранцев, по прибытию в «Борисполь», покупала билеты и отбывала в другие страны. Те, кому нужна дальнейшая помощь Украины, будут переданы представителям Миграционной службы, которая будет рассматривать предоставление статуса беженца», — рассказал Демченко.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» в среду, 25 августа, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Всего за полторы недели в Украину из Кабула прибыли три эвакуационные рейса: первый 16 августа, а также на выходных 22 и 23 августа. Всего на них находилось около 250 пассажиров, среди них украинцы. Среди иностранных граждан, которых эвакуировали Украины, преобладали граждане Афганистана.

«Если говорить о наших соотечественниках, то это более 50 граждан, остальные — иностранцы. На первом рейсе были также граждане Таджикистана, Хорватии, Нидерландов, Беларуси, но больше всего среди иностранцев — граждан Афганистана. Среди них часть — члены семей украинцев, журналисты, общественные деятели», — уточнил спикер пограничников.

Отметим, что известную афганскую кинорежиссерку Сахро Карими эвакуировали в Украину благодаря «спецоперации по паролями». 23 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в Афганистане остаются около 50 украинцев.