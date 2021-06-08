НАБУ попросило СБУ передать ему «пленки Медведчука»

Национальное антикоррупционное бюро попросит Службу безопасности Украины предоставить записи разговоров якобы с участием народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которые попали в СМИ, для изучения.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналисту hromadske во время форума Zero Corruption Conference.

«Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно СБУ делали записи в соответствии с законодательством», — завил директор НАБУ.