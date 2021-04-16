Мобилизация войск России: Зеленский не исключает, что РФ таким образом проверяет Байдена

Президент Владимир Зеленский считает, что мобилизация Россией войск «каким-то образом» связана с «определенной проверкой» Джо Байдена на посту президента США. Об этом он заявил в интервью Le Monde, цитаты которого приводит Офис президента. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что мобилизация Россией войск является определенной проверкой нового президента США Байдена, Зеленский ответил: «В любом случае мне кажется, что это каким-то образом связано». Вместе с тем, он добавил, что «все в мире демонстрируют свои мышцы, но хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины».

«Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные учения. При этом они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Они очень напряжены, когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда Украине удаются те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина», — подчеркнул Зеленский. Отвечая на вопрос, будет ли Байден лучшим президентом для Украины, чем Дональд Трамп, Зеленский ответил, что нынешний лидер лучше знает Украину, потому что бывал здесь. «Он лучше понимает «украинский вопрос», как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины», — отметил он.