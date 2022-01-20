Раньше мир говорил о возможном российском вторжении в Украину, теперь он готовится к войне. Почему? Что случилось за последнюю неделю? Хронология главных событий

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Getty Images / «Бабель»

В четверг, 13 января, завершились переговоры США, России, НАТО и ОБСЕ по вопросу возможного российского вторжения в Украину и безопасности всей Европы. Достичь компромисса и снять эскалацию не удалось (детально об этом тут). Россия продолжает наращивать группировку своих военных у границ с Украиной — сейчас там более 100 тысяч человек. США и европейские союзники Украины в случае вторжения угрожают Кремлю санкциями. Многие дипломаты и политики считают, что вооруженный конфликт уже неизбежен, вопрос только в его масштабах. Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба просят украинцев не поддаваться панике и запугиваниям России. Мы без паники собрали все важные события последней недели, которые касались темы войны.

14 января, пятница

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов: Министерства образования, Министерства иностранных дел, портал «Дія» и другие. Взломщики оставили сообщение на трех языках, украинском, русском и польском с ошибками, и пригрозили, что личные данные украинцев «загружены в общую сеть». Шестнадцатого января Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой стоит Россия — так она пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Кремль свою причастность к этой истории отрицает. А украинский эксперт по кибербезопасности Алексей Барановский считает, что недавние атаки — только подготовка к масштабным операциям. Какими они могут быть — читайте в его интервью «Бабелю».

Россия подготовила группу боевиков для провокации под чужим флагом на востоке Украины. Об этом сообщило CNN со ссылкой на американскую разведку. Эта операция может послужить предлогом для вторжения российских войск. О возможной провокации России против своих же военных сообщило и Главное управление разведки Минобороны Украины. По его данным, провокацию готовят в Приднестровье в селе Колбасна. Обвинить в провокации планируют украинскую армию.

Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, США это предложение восприняли «с интересом». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 января заявил, что Москва не видит смысла в обсуждении украино-российских отношений с США. Если же речь идет о решении конфликта на Донбассе, то Россия не является стороной конфликта.

Россия начала внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, сообщило Минобороны РФ. Подразделения привели в высшую боевую готовность, воинские части будут совершать марши на незнакомые полигоны. Так Минобороны России планирует оценить «готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач на большие расстояния по территории РФ». Но, очевидно, речь не только о территории России. Журналисты «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team выяснили, что к украинской границе перебрасывают, например, 5 отдельную танковую бригаду, которая входит в 36 армию Восточного военного округа. Эту бригаду еще называют «боевые буряты Путина». В 2014—2015 годах она воевала на Донбассе.

Фото учений России и Беларуси в Бресте, сентябрь 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Белый дом сообщил, что США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией по вопросу деэскалации вокруг Украины.

15 января, суббота

Госдепартамент США выяснил у американских энергетических компаний, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в Европу, если Россия вторгнется в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Компании сообщили Госдепу, что их запасов газа не хватит, чтобы заменить российское топливо.

Россия начала переброску ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа РФ. Об этом сообщила российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team. По ее информации, «Искандеры» направляются в Украину.

16 января, воскресенье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил CNN, что НАТО вторглось в Украину со своей инфраструктурой, инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения и так далее. Поэтому «Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса». Также Песков сказал, что Россия хочет быстрого результата, а не длительных переговоров, а Кремль не боится санкций.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия увеличила количество военной техники на 275 единиц. Полный ее список тут.

17 января, понедельник

Германия заявила, что примет меры по вопросу «Северного потока — 2», если Россия пойдет на эскалацию конфликта с Украиной. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, «сейчас этот проект [«Северный поток — 2»] не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации прекращен».

Беларусь заявила, что с 10 по 20 февраля этого года проведет совместные с Россией военные учения у границ с Украиной. Их цель — отработка «определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Балтия и Польша) и юга (Украина)». Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина стягивает войска к границе с Беларусью, и назвал подразделения Национальной гвардии Украины «националистами-радикалами», которые «похлеще, чем натовские военнослужащие».

Фото учений России и Беларуси в Бресте, сентябрь 2021 года. Getty Images / «Бабель»

США и Европейский Союз решили не отключать Россию от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины. Причина — это может дестабилизировать финансовые рынки, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. При этом издание отметило, что Запад готовит адресные экономические санкции против крупнейших российских банков, а Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России. На следующий день, 18 января, спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что пока вариант отключения России от системы SWIFT не снят с повестки дня.

МИД Дании сообщил, что страна выделит Украине €22 миллиона на усиление сектора безопасности. Программа в первую очередь направлена на укрепление безопасности и сплоченности восточных регионов Украины. Также деньги помогут реализовать оборонную реформу.

18 января, вторник

Канада направила в Украину небольшую группу элитного подразделения — Канадского полка специальных операций (CSOR), сообщил канадский телеканал Global News со ссылкой на собеседников в правительстве. По их информации, канадский спецназ — это попытка НАТО сдержать российскую агрессию в Украине. Но бойцы CSOR не будут проводить тут тренировки. Их задача — разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения России.

Стало известно, что 12 января директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс посетил Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками.

По информации The New York Times, Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. Издание уточнило: Украина и США считают, что это либо подготовка к вторжению, либо попытка всех запутать. Позднее МИД России информацию об эвакуации своих дипломатов опроверг.

Украина получила от Великобритании легкие противотанковые системы. Россия назвала такие поставки чрезвычайно опасными. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что это не способствует снижению напряженности.

В Беларусь начали прибывать российские войска для участия в военных учениях «Союзная решимость — 2022».

19 января, среда

В Украину прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По информации источников «Бабеля», хорошо знакомых с ситуацией, о визите Блинкена США предупредили украинскую сторону только 16 января. По словам Блинкена, в Киев он прилетел рассказать об итогах переговоров с Россией и проконсультироваться перед встречей с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в пятницу, 21 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Владимиром Зеленским, 19 января 2022 года. president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в Турции и «обсудить разногласия» между странами. Эрдоган также анонсировал скорый визит в Украину и встречу с Зеленским.

Россия предложила США дать письменные гарантии того, что Штаты никогда не проголосуют за вступление Украины в НАТО.

В Госдуме депутаты КПРФ зарегистрировали проект обращения к Владимиру Путину. Они просят его признать «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами и наладить «межгосударственные отношения». Этот проект коммунисты просят включить в повестку дня Думы в феврале.

20 января, четверг

Президент США Джо Байден заявил, что Путин не хочет полномасштабной войны с Украиной, но будет тестировать США, НАТО и Запад. Байден не исключает, что Россия готова напасть, но в таком случае страну ждут жесткие санкции. Их уровень будет зависеть от степени агрессии. Например, в случае полномасштабного вторжения российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Стало известно, что США недавно одобрили дополнительные $200 миллионов военной помощи Украине. Всего в 2021 году на укрепление украинской безопасности Штаты выделили рекордные $650 миллионов.

Российские войска прибыли на территорию Беларуси и находятся всего в 40 километрах от границы Украины. Об этом в совместном расследовании сообщили «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team. Переброска войск проходит в рамках российско-беларусских учений. Но к заявленным для учений полигонам движется только часть российской техники. Другая часть остановилась на полпути — под беларусским Гомелем, в 40 километрах от Черниговской области и в 90 километрах от Киевской. Расследователи выяснили, что к украинской границе перебрасывают 5 отдельную танковую бригаду. Ее называют «боевыми бурятами Путина», бригада воевала на Донбассе. Также с Дальнего Востока на запад (в Россию или Беларусь) перебрасывают части, «без которых сложно представить полномасштабную военную операцию»: военную полицию, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе войны на Донбассе в 2014—2015 годах. Больше деталей расследования тут.

Тут мы обычно просим у вас донат, а сейчас попросим не нервничать. Говорят, «информирован — значит вооружен». Вы дочитали текст, теперь вы во всеоружии!