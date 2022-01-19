Украина получила от Британии противотанковые системы

В Украину прибыла очередная партия международной помощи от Великобритании Вооруженным силам — на этот раз это новые легкие противотанковые средства.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации» — заявил заместитель министр обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Информация о том, что Британия предоставит Украине легкие противотанковые системы для обороны, появилась от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса 17 января. По его словам, с этими системами прибудут и британские военные, которые научат ими пользоваться.