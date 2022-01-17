Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна предоставит Украине вооружение. Речь идет о легких противотанковых системах для обороны.
Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, пишет Reuters.
«Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного вооружения», — отметил он.
По словам Уоллеса, первые системы уже прибыли в Украину в понедельник. Также с этими системами прибыли и британские военные, которые научат, как ими пользоваться.
Министр не сообщил, какое именно вооружение передали Украине, но заверил, что это оружие не является стратегическим и не представляет для России угрозы. Ее используют исключительно для обороны.
Кроме этого Уоллес сообщил, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон для переговоров.
- Министр обороны Латвии Артис Пабрикс после встречи с украинским послом Александром Мищенко заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине и передаст летальное вооружение. Ранее поставки летального вооружения пообещала Литва. Оно будет направлено на усиление обороноспособности перед угрозой масштабной агрессии со стороны России. О каком вооружении идет речь, официальные лица стран Балтии пока не сообщают.