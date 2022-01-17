Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні озброєння. Йдеться про легкі протитанкові системи для оборони.

Про це він повідомив під час виступу у парламенті, пише Reuters.

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонного озброєння», — зазначив він.

За словами Воллеса, перші системи вже прибули до України в понеділок. Також із цими системами прибули і британські військові, які навчать, як ними користуватися.

Міністр не повідомив, яке саме озброєння передали Україні, але запевнив, що ця зброя не є стратегічною і не становить для Росії загрозу. Її використають виключно для оборони.

Крім цього Воллес повідомив, що запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Лондон для перемовин.