Дания выделит Украине €22 миллиона на укрепление обороноспособности

Об этом в Twitter сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, а детали сообщаются в релизе от МИД Дании.

Дания выделит Украине €22 миллиона на усиление сектора безопасности Украины. Эти средства должны помочь стране «укрепить устойчивость и способность справляться с тяжелыми последствиями войны на Донбассе».

«В настоящее время Украине грозит массовое и абсолютно неприемлемое наращивание российской военной силы вблизи украинской границы. Я только что посетил линию соприкосновения и собственными глазами увидел, насколько сильно этот конфликт затронул украинский народ. Наш новый пакет поддержки является достаточно всеобъемлющим, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость», — заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

В Дании подчеркнули, что программа, во-первых, направлена на укрепление безопасности и сплоченности восточных регионов Украины, а также поддержит оборонную реформу Украины и наращивание потенциала украинской обороны. Кроме того, датский МИД уточнил, что программа направлена на «улучшение диалога между людьми по обе стороны линии соприкосновения, чтобы способствовать разрешению конфликтов и примирению на местах».

Предыдущий этап датской поддержки Украины длился с 2018 по 2021 год с бюджетом в €16,1 миллиона.