AP: УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

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Flickr / Rock in Motion

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Причиной тому стало начало войны России против Украины.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу. Там официально утвердят решение о переносе поединка.

Сам финал был намечен на 28 мая в России. Однако после признания «Л/ДНР» в Европе прозвучали призывы о необходимости перенести матч в другую страну. В частности, финал ЛЧ могут провести в Великобритании.