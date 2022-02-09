Расстрел военных в Днепре: ГБР расследует три версии, в том числе «поручение» спецслужб

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Национальная полиция

Правоохранители расследуют три версии причин расстрела нацгвардейцев на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш»).

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Основная версия следствия — неуставные отношения в воинской части, в которой служил стрелок. Вторая версия — преступление в связи с психическим заболеванием Артемия Рябчука (в состоянии аффекта). Третья версия — поручение от иностранных спецслужб, организаций или лиц для «дестабилизации правопорядка» в стране.

Касательно третьей версии, ГБР установило, что Рябчук в 2019 году находился две недели в России. К проверке версии привлечена Служба безопасности Украины.

Сухачев заявил, что на допросе Рябчук рассказал, что начал проходить службу в конце октября 2021 года и с этого времени постоянно подвергался психологическому давлению со стороны солдат старшего призыва. Со слов Рябчука, его морально травили и заставляли заниматься уборкой помещений во время отдыха, но без физического насилия. Подозреваемый объяснил, что во время преступления его сознание затмила злоба и он до конца не отдавал себе отчет.

Один из раненых — Игорь Семенченко — отрицал «дедовщину» в части. Поведение Рябчука он назвал «диверсией». По его словам, Рябчук слишком профессионально обращался с оружием, как для человека, который прослужил всего два месяца.

Сухачев отметил, что Рябчук проходит ряд экспертиз, в том числе психологическую. Следователи допросили раненых, 29 человек военнослужащих и командиров, а также изъяли ряд документов о порядке прохождения службы в части.

Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что комиссия МВД выявила нарушения в этой части. Они связаны с нарушениями порядка караульной службы, хранения и выдачи оружия. ГБР занимается этими фактами.