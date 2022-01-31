В посольстве Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины

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Австралия рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто находится на территории страны, покинуть ее в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил посол Австралии Брюс Эдвардс на своей странице в Twitter.

«Сейчас мы рекомендуем вам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем находящихся в Украине австралийцев выезжать сейчас коммерческим или другим частным транспортом», — написал он.

По словам Эдвардса, эти услуги могут быть «приостановлены в кратчайшие сроки».

Министерство иностранных дел и торговли Австралии открыло регистрационный портал для своих граждан в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности.

Также отмечается, что условия безопасности могут быть «изменены в кратчайшие сроки», а консульские услуги могут быть «ограничены в связи с обстоятельствами в регионе».