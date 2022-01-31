В посольстве Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Unsplash / Joey Csunyo
Австралия рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто находится на территории страны, покинуть ее в кратчайшие сроки.
Об этом сообщил посол Австралии Брюс Эдвардс на своей странице в Twitter.
«Сейчас мы рекомендуем вам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем находящихся в Украине австралийцев выезжать сейчас коммерческим или другим частным транспортом», — написал он.
По словам Эдвардса, эти услуги могут быть «приостановлены в кратчайшие сроки».
Министерство иностранных дел и торговли Австралии открыло регистрационный портал для своих граждан в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности.
Также отмечается, что условия безопасности могут быть «изменены в кратчайшие сроки», а консульские услуги могут быть «ограничены в связи с обстоятельствами в регионе».
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. 5 государств сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.
- МИД Украины назвало эвакуацию преждевременной. Президент Владимир Зеленский призвал руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, не покидать страну на фоне военной угрозы.