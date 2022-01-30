Американские сенаторы: США могут ввести часть санкции против России, не дожидаясь вторжения в Украину

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США очень близки к согласованию решения о санкциях против России и могут ввести часть ограничений до вторжения в Украину.

Об этом заявил сенатор от штата Нью-Джерси Боб Мендендес, возглавляющий комитет по международным отношениям, цитирует CNN.

«Некоторые санкции могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала. Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство — это лишь некоторые примеры [оснований для] санкций, которые могут быть введены сейчас», — сказал он.

Менендес и его коллега по комитету Джим Риш заверили, что получат двухпартийное одобрение санкции против России, когда Сенат вернется с каникул.

«Мы работали добросовестно. Мы учитывали разные точки зрения, и мы преисполнены решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и посылать [президенту России Владимиру] Путину сигнал: это будет прямо и последовательно», — отметил Менендес.

Сенатор США считает, что санкции станут «разрушительными» для России и «в конечном счете разрушат российскую экономику».

«Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей собирается вернуть в Россию, — санкции, о которых мы говорим, что это произойдет позже, если [Россия] вторгнется. Некоторые санкции будут введены заранее за то, что уже сделано, но смертоносная помощь будет отправлена, несмотря ни на что», — подчеркнул Менендес.

По словам Риша, основным камнем преткновения в переговорах о пакете экономических санкций остается газопровод «Северный поток — 2».