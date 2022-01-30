Боевики стреляли из гранатометов возле Станицы Луганской, ранен украинский военный

Новости

Sasha Maksymenko / Flickr

Боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Один военнослужащий ООС получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — рассказали в штабе.

По данным военных, российские наемники 30 января обстреливали Станицу Луганскую из станковых противотанковых гранатометов.