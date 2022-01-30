Боевики стреляли из гранатометов возле Станицы Луганской, ранен украинский военный
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Один военнослужащий ООС получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — рассказали в штабе.
По данным военных, российские наемники 30 января обстреливали Станицу Луганскую из станковых противотанковых гранатометов.
- 25 января боевики ранили двух украинских военных.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.