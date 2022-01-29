«Элемент психологической войны». Минобороны опровергло стягивание Россией к границе материалов для помощи раненым
- Автор:
- Олег Панфилович
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Минобороны России
Министерство обороны Украины опровергло информацию о стягивании Россией к границе запасов крови и медицинских материалов, используемых для оказания помощи раненым.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны», – написала она. По ее словам, цель такой информации — распространить панику и страх в украинском обществе.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия свозит к границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.
По мнению трех американских бывших и действующих чиновников, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины. Источники отказались уточнить, когда именно США выявили, что формирования вблизи Украины снабжают кровью. Однако двое из них сказали, что это произошло «в последние недели».
- Возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- При этом в субботу, 29 января, командование Западного военного округа России заявило о завершении проверки боеготовности войск и возвращении их в места дислокации.