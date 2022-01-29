«Элемент психологической войны». Минобороны опровергло стягивание Россией к границе материалов для помощи раненым

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Минобороны России

Министерство обороны Украины опровергло информацию о стягивании Россией к границе запасов крови и медицинских материалов, используемых для оказания помощи раненым.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны», – написала она. По ее словам, цель такой информации — распространить панику и страх в украинском обществе.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия свозит к границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.

По мнению трех американских бывших и действующих чиновников, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины. Источники отказались уточнить, когда именно США выявили, что формирования вблизи Украины снабжают кровью. Однако двое из них сказали, что это произошло «в последние недели».