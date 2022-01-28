Reuters: Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы

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Министерство обороны Российской Федерации

Россия свозит к границе Украины запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.

Об этом со ссылкой на трех американских бывших и действующих чиновников сообщает Reuters.

По мнению собеседников агентства, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины.

Источники отказались уточнить, когда именно США выявили, что формирования вблизи Украины снабжают кровью. Однако двое из них сказали, что это произошло «в последние недели».

«Это не гарантирует, что будет еще одно нападение, но вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках», — заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, работающий сейчас в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.

Также Reuters отмечает, что ранее Пентагон признал развертывание «медицинской поддержки» частью наращивания военного потенциала России.