Reuters: Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Министерство обороны Российской Федерации
Россия свозит к границе Украины запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.
Об этом со ссылкой на трех американских бывших и действующих чиновников сообщает Reuters.
По мнению собеседников агентства, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины.
Источники отказались уточнить, когда именно США выявили, что формирования вблизи Украины снабжают кровью. Однако двое из них сказали, что это произошло «в последние недели».
«Это не гарантирует, что будет еще одно нападение, но вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках», — заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, работающий сейчас в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.
Также Reuters отмечает, что ранее Пентагон признал развертывание «медицинской поддержки» частью наращивания военного потенциала России.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не нарушат принцип «открытых дверей» в НАТО.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.