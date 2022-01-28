Путин поговорил с Макроном по телефону — пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России

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Пресс-служба президента Российской Федерации

В пятницу, 28 января, президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы главным вопросом стали так называемые гарантии безопасности, которые России требует от НАТО и США.

По словам Путина, Россия внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений по гарантиям безопасности в Европе, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

В то же время Путин пожаловался Макрону, что в своих ответах США и НАТО проигнорировали требование России о нерасширении на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и о возвращении военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Кроме того, отмечается, что Кремль не получил ответа на вопрос о том, как США и их союзники собираются соблюдать принцип неделимости безопасности, прописанный в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО. В частности, он предполагает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Также российский президент подтвердил настрой на дальнейшую работу России и Франции в «нормандском формате».

«Договорились продолжить российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности», — добавили в Кремле.