Глава МИД отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня
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- София Телишевская
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
«Не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех», — подчеркнул министр.
Ранее немка Бербок в интервью изданию WAZ сказала, что сейчас расширение НАТО на восток не происходит вообще, и она говорила об этом с главой МИД РФ, мол, каждая страна должна сама выбирать, к какому блоку присоединяться.
«Все знают, что сейчас расширение НАТО на восток не в повестке дня, в том числе Россия», — сказала Бербок в ответ на вопрос об отношении к желанию Украины вступить в Альянс.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые проведут с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не отступят от принципа «открытых дверей» в НАТО.