Госдеп рассказал о содержании ответа Кремлю: США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО.

«Двери НАТО открыты сейчас и будут такими и в дальнейшем. Мы обязуемся это соблюдать», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что теперь Россия должна решить, как реагировать на консолидированный ответ США, в котором также говорится о вопросе контроля над вооружением. По словам Блинкена, ответ не будут публиковать.

Госсекретарь сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит эскалацию и агрессию по отношению к Украине.

«Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве», — резюмировал Блинкен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений по поводу письменных предложений. Он утверждает, что позиция Киева была учтена.

«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано», — подчеркнул Кулеба.