Канада вывезет из Украины детей своих дипломатов

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Prayitno / Flickr

Правительство Канады решило эвакуировать из Украины детей своих дипломатов в связи с угрозой военного вторжения России.

Об этом идет речь в сообщении на сайте канадского Министерства иностранных дел.

«В связи с наращиванием российского военного присутствия и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей», — заявили в МИД.

Там добавили, что сотрудники Министерства внутренних дел и посольства Канады в Украине продолжат внимательно следить за ситуацией.