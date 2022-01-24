Новый глава партии Меркель призвал Германию не блокировать поставки оружия Украине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Новый глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц призвал правительство не блокировать поставки оборонного оружия Украине.
Об этом лидер крупнейшей оппозиционной партии страны написал на своей странице в Twitter.
«Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонным оружием — не только в связи с ответственностью перед нашей историей, но и для обеспечения политического миропорядка в Европе, который Россия также обязалась соблюдать», — написал он.
Ранее Мерц обещал порвать с «центристским курсом» партии, который 16 лет проводила Ангела Меркель. Также он подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие четкой позиции в противостоянии России, которая наращивает войска у границ Украины. В то же время Мерц является противником отключения России от межбанковской системы SWIFT, поскольку это, по его мнению, «сломает позвоночник» платежной системе и нанесет заметный ущерб как России, так и Германии.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля.
- Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- В то же время Германия не разрешила Эстонии отправить Украине летальное оружие из-за «политики неснабжения оружия в конфликтные регионы», которой они якобы придерживаются длительное время. Эстония просила об этом, потому что оружие было изготовлено в Германии. От непосредственной поставки оружия в Украину Германия пока воздерживается по тем же причинам.