Новый глава партии Меркель призвал Германию не блокировать поставки оружия Украине

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Новый глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц призвал правительство не блокировать поставки оборонного оружия Украине.

Об этом лидер крупнейшей оппозиционной партии страны написал на своей странице в Twitter.

«Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонным оружием — не только в связи с ответственностью перед нашей историей, но и для обеспечения политического миропорядка в Европе, который Россия также обязалась соблюдать», — написал он.

Ранее Мерц обещал порвать с «центристским курсом» партии, который 16 лет проводила Ангела Меркель. Также он подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие четкой позиции в противостоянии России, которая наращивает войска у границ Украины. В то же время Мерц является противником отключения России от межбанковской системы SWIFT, поскольку это, по его мнению, «сломает позвоночник» платежной системе и нанесет заметный ущерб как России, так и Германии.