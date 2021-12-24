Дело MH17: Нидерланды дали убежище российской паре свидетелей
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- Костя Андрейковец
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Pierre Crom / Contributor
Российская пара свидетелей, которая дала показания по делу о сбитом в 2014 году пассажирском рейсе MH17, получил убежище в Нидерландах. После трех отказов им все же дали статус беженцев.
Об этом сообщает газета Volkskrant.
Летом этого года газета написала про историю Елены и Игоря (имена изменены), которые случайно получили информацию о крушении самолета. В день трагедии Елена приехала в офис к Игорю и случайно услышала телефонный разговор его начальника, который общался с членом своей семьи. Из разговора она поняла, что родственник начальника находился в Украине и занимал высокую должность в штабе боевиков. В разговоре обсуждалось уничтожение самолета.
Выйдя из кабинета начальник Игоря сам сказал Елене, что «повстанцы смогли сбить самолет» ракетой из комплекса «Бук». Вскоре женщина узнала, что фирма Игоря была прикрытием для российских наемников, которые воевали в Украине.
Паре начали угрожать сотрудники спецслужб РФ и в 2016 году они решили уехать в Нидерланды, попросив там убежище. В 2018 году семья подала прошение на убежище, но им отказали. После этого, женщина решила дать показания по делу MH17 на условиях анонимности, поскольку опасалась за родственников в России. Женщина трижды общалась со следствием, но паре так и не давали убежище. В итоге их судьба решилась в парламенте Нидерландов.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и винит Украину.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Россия отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. После этого 10 дней заслушивали родственников погибших. Они прямо обвинили Россию во лжи и ответственности за трагедию.
- В декабре обвинение запросило для Гиркина и других подозреваемых пожизненное заключение.