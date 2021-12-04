«Не приемлю красные линии». Байден ответил Путину на заявление по Украине и НАТО

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Президент США Джо Байден предупредил, что он не примет ультиматум России по поводу вторжения в Украину.

Об этом он заявил перед отлетом на выходные в резиденцию Кэмп Дэвид, комментируя слова Путина по Украине и НАТО, сообщает Reuters.

«Я не приемлю ничьи красные линии. Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным», – сказал он.

По словам Байдена, сейчас он разрабатывает план, который затруднит вторжение Путина в Украину. В то же время, президент США отказался обнародовать подробности своих наработок.

Отметим, заявление Байдена прозвучало после того, как западные СМИ сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.

В ближайшее время между Байденом и Путиным предстоит видеоразговор, одной из ключевых тем является украинский вопрос.